«Группа Астра» и компания YADRO углубляют технологическое партнерство

В ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» «Группа Астра» подписала меморандум о технологическом партнерстве с компанией YADRO (входит в «ИКС Холдинг»). Представителями сторон выступили генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев и коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут реализация и развитие линейки Astra XPlatform — ПАКов на базе отечественного ПО, предназначенных для цифровизации бизнес-процессов. Astra XPlatform позволяют обеспечить высокий уровень доступности сервисов и ориентированы на актуальные корпоративные сценарии: создание частного облака, резервное копирование, развертывание ИИ и работу с высоконагруженными БД.

Основных направлений работы будет несколько: интеграция высокопроизводительного оборудования YADRO в Astra XPlatform, валидация и нагрузочные испытания новых продуктов линейки на российских аппаратных и программных решениях, а также обмен экспертизой в области ИТ-инфраструктуры, облачных технологий и искусственного интеллекта.

Стороны договорились вместе проводить пилотные проекты, а для бизнес-партнеров и конечных заказчиков — технические воркшопы, хакатоны и семинары. Кроме того, компании разработают общую дорожную карту на 2026–2030 годы и сформируют единую рабочую группу для координации действий.

YADRO предоставит «Группе Астра» доступ к своим серверам, системам хранения данных и другим решениям для интеграции с платформой, обеспечит техническую поддержку и экспертизу в области оборудования. В свою очередь, «Группа Астра» сконцентрируется на внедрении продукции YADRO в Astra XPlatform, откроет доступ к документации и API для разработки.

«Подписание этого соглашения — логичный шаг в развитии отношений между двумя командами, которые давно и хорошо понимают друг друга. Нам важно не просто зафиксировать намерения на бумаге, а так выстроить рабочий процесс, чтобы инженеры, продуктовые менеджеры и службы поддержки обеих компаний говорили на одном языке. Только так мы сможем предложить заказчикам предсказуемый результат и сервис того уровня, к которому они привыкли», — отметил Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

«За последние несколько лет YADRO и «Группа Астра» продемонстрировали эффективность технологического партнёрства в рамках проектов, реализованных в инфраструктуре крупных государственных и коммерческих организаций. Эти проекты обеспечили заказчикам надёжность, стабильную работу, высокий уровень безопасности и доступности данных, а также готовность к масштабированию. Они подтвердили, что, объединяя наш опыт, мы способны ускорять импортозамещение и укреплять технологический суверенитет России.

Подписание меморандума в рамках ЦИПР-2026 — логичный шаг, который закрепляет и конкретизирует ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди них — интеграция универсальных серверных платформ VEGMAN R220 G3 и H225 G4, специализированного сервера для задач ИИ G4208P G3, коммутаторов KORNFELD, а также систем хранения данных, включая новейшую All NVMe СХД TATLIN.AFA, в платформу Astra XPlatform, проведение нагрузочных испытаний и подготовка пилотных проектов для ключевых отраслевых заказчиков», — добавляет Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.