На площадке АФТ проводится масштабное нагрузочное тестирование отечественных Служб каталогов на оборудовании Yadro

На площадке Ассоциации ФинТех (АФТ) в рамках пилотного проекта по импортозамещению Active Directory стартовал этап нагрузочного тестирования. В нем участвуют три российских решения: система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» от «Ред Софт», служба каталогов для корпоративного сектора «Эллес» от ИТ-холдинга «Т1» и программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в сети «Альт Домен» от «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители (АФТ).

Аппаратную основу тестового стенда составляет оборудование компании Yadro: серверы Vegman R220G2, система хранения данных Tatlin.Unified, а также сетевые коммутаторы Kornfeld.

Архитектура тестового стенда имитирует сложную распределенную организацию с глубокой вложенностью подразделений. В стенде предусмотрены семь организационных единиц (OU), два основных типа объектов — пользователи и компьютеры, а также отдельный OU для групп и связей членства.

Масштаб тестирования — свыше 700 тыс. объектов в каталоге, включая пользователей, компьютеры, группы и вложенные структуры. Дополнительно проверяется почти 2 миллиона связей членства, что эквивалентно инфраструктуре со 150 тыс. пользователей и порядка 100 тыс. компьютеров с учетом сложных иерархий, вложенных групп и различных сценариев доступа. В тестовом контуре также задействованы 47 групп численностью от 100 до 600 тыс. участников.

«Цель проводимого на площадке АФТ тестирования — оценить устойчивость, производительность и масштабируемость отечественных решений в условиях нагрузки, максимально приближенной к реальным сценариям эксплуатации. Отдельное внимание в ходе тестирования уделяется производительности аутентификации в больших группах, стабильности репликации при массовом изменении членства, а также скорости выполнения LDAP-запросов при обходе глубокой организационной иерархии», — сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования и прототипирования Ассоциации ФинТех Кирилл Кузьмин.

«Сегодня бизнес ожидает не только функциональных возможностей, а нового уровня производительности у российских аналогов импортозамещаемых решений. Инициатива АФТ позволила нам протестировать службу каталогов «Эллес» в условиях, приближенных к реальной экосистеме крупнейших корпораций. Моделирование инфраструктуры со 150 тысячами сотрудников стало для нас подтверждением зрелости продукта и его отказоустойчивости. Решение показало стопроцентное соответствие всем функциональным критериям методики Ассоциации, а также продемонстрировало высокую стабильность и скорость отклика: аутентификация пользователя заняла 4 миллисекунды при 400 транзакциях в секунду, также успешно завершен стресс-тест с массовым входом – всего 5 миллисекунд при 437 транзакциях в секунду. Эти результаты подтверждают, что архитектура «Эллес» готова к пиковым нагрузкам в ИТ-контурах финансового сектора и крупных предприятий», – сказал СТО «ФинПлатформа» ИТ-холдинга «Т1» Николай Тихомиров.

«Тестирование в АФТ демонстрирует возможность построения сложного высоконагруженного решения на отечественном программно-аппаратном стеке. Результаты нагрузочных испытаний служб каталогов будут полезны финансовым организациям разного масштаба, в том числе крупнейшим российским банкам и страховым компаниям, со многими из которых Yadro имеет многолетний опыт сотрудничества», — сказал директор департамента технической поддержки продаж Yadro Павел Карнаух.