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Т1 финтех ТС-финтех Т1 ФинПлатформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 На площадке АФТ проводится масштабное нагрузочное тестирование отечественных Служб каталогов на оборудовании Yadro 1
27.02.2026 Компанию по разработке ИТ-решений «Т1 Иннотех» возглавил Андрей Гулидин 1
01.08.2025 ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались 3
24.06.2025 Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий реально, хотя и потребует времени 2
24.03.2025 По итогам 2024 года выручка Т1 выросла на 29% и составила более 249 млрд: в фокусе была продажа ПО и оборудования 1
09.04.2020 ВТБ продает «Техносерв». В деле замешана таинственная компания 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Т1 финтех и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сирокко Технолоджи - Сирокко Диджитал 16 1
ТС цифровые технологии 1 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Т1 Консалтинг - Техносерв менеджмент 6 1
Т1 ТРЭК - Т1 Территория Радиоэлектроники и Кибернетики - ТС Иннотех 1 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1358 1
Рексофт - Reksoft 489 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1160 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3327 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3207 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4034 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26472 1
Корпоративное управление - Corporate governance 105 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3272 1
Oracle Java - язык программирования 3479 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1373 1
Делицын Леонид 137 1
Бушуев Алексей 9 1
Ананьев Алексей 110 1
Манкос Юлия 12 1
Ершов Андрей 52 1
Золотых Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167032 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19604 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21788 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5531 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2700 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57963 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5137 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53707 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1252 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
Ведомости 1492 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
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