Оглинда Алексей


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Новая технология ускорит работу с данными на 30% 1
31.03.2025 Переход на отечественное ядро, Storage DRS, управление репликацией на уровне СХД: Orion soft выпустил zVirt 4.3 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Оглинда Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 187 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 248 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 593 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
DevOps - Development и Operations 1018 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 494 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 270 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2091 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 607 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 336 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2892 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 754 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5234 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6550 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16842 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1087 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 85 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 168 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 89 1
Linux OS 10676 1
Березин Максим 128 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 198 1
РАН - Российская академия наук 1980 1
