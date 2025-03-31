Переход на отечественное ядро, Storage DRS, управление репликацией на уровне СХД: Orion soft выпустил zVirt 4.3

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил обновление своего флагманского продукта — платформы виртуализации zVirt. Решение перевели на отечественное ядро ИСП РАН, реализовали кластер доменов хранения, управление репликацией на уровне СХД, управление сертификатами через интерфейс, Terraform-провайдер и др. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Одним из ключевых нововведений zVirt 4.3 стал инструмент «Кластеры хранилищ». Он распределяет нагрузку между хранилищами данных виртуальных машин (ВМ) аналогично VMware Storage DRS, позволяя объединить несколько доменов хранения в логический кластер с возможностью автоматической или ручной балансировки нагрузки по объему данных. Благодаря этой функции компании могут оптимизировать размещение дисков виртуальных машин, предотвратить переполнение доменов хранения и упростить процесс обслуживания ИТ-инфраструктуры.

Функция zVirt 4.3, реализованная вместе с компанией Yadro, стратегическим партнером Orion soft, — управление синхронной репликацией на уровне СХД Tatlin.Unified с возможностью аварийного восстановления. Она позволяет заказчикам обеспечить катастрофоустойчивость за счет расширения сервиса Disaster Recovery с использованием механизмов репликации средствами СХД компании Yadro и управлением планами аварийного восстановления ВМ, реплицируемых на уровне СХД.

«Аварийное восстановление — это критически важная функциональность в управлении ИТ-инфраструктурой Enterprise-компаний. Она включает в себя процессы, которые позволяют быстро восстанавливать работу ИТ-инфраструктуры и информационных систем на резервной площадке в случае сбоя ключевых систем или внештатных ситуаций на основной площадке. Функциональность, реализованная Yadro вместе с Orion soft, позволяет управлять синхронной репликацией на уровне нашей системы хранения данных, управлять планами аварийного восстановления ВМ, восстанавливать работу бизнес-приложений на резервной площадке. Это поможет заказчикам расширить список возможных сценариев катастрофоустойчивости», — сказал Алексей Оглинда, старший технический менеджер продукта Yadro.

Еще одна новая функция — управление сертификатами через интерфейс — позволяет отслеживать срок действия, продлевать и заменять их. Теперь заказчики смогут оперативнее узнавать о возможных проблемах с сертификатами и упростить их замену. Для нее больше не требуется выполнять действия в интерфейсе командной строки.

В zVirt 4.3 также реализован DevOps-инструмент для автоматизации работы с ИТ-инфраструктурой — Terraform-провайдер. Он снижает количество рутинных операций и обеспечивает более оперативное развертывание инфраструктуры.

«Обновления версии 4.3 направлены на то, чтобы усиливать ключевые характеристики zVirt: простоту установки и эксплуатации, стабильность, безопасность. В части защищенности и производительности произошло еще одно важное обновление — мы перевели продукт на отечественное ядро Linux 6.1, которое поддерживает центр исследований безопасности ИСП РАН. Это ведущий научно-исследовательский центр, который занимается разработкой и исследованием операционных систем, компиляторов, программных архитектур и решений в области кибербезопасности. Ядро ИСП РАН базируется на проверенной основе стандартного ядра Linux, проходит тщательное тестирование. Разработка ядра на базе ИСП РАН гарантирует высокий уровень контроля качества и стабильности zVirt. За счет высокого уровня безопасности, отказоустойчивости и стабильности, которая подтверждается тестированиями, понятного интерфейса, уникальных технологических интеграций с Yadro и «Киберпротектом» zVirt выделяется на рынке. По итогам 2024 г. инсталляционная база нашей системы виртуализации достигла уже более 12 тыс. хостов, а количество заказчиков выросло до 430. В следующих версиях продукта мы планируем реализовать инструмент автоматизированного развертывания, масштабирования и обновления кластеров Kubernetes из консоли zVirt, папки ВМ и миграцию ВМ между хостами без общего хранилища», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.