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Абаев Тахир


11.03.2025 Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор 1
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Абаев Тахир и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 503 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
OIN - Open Invention Network 22 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7500 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 1
ONIE - Open Network Install Environment 7 1
NIC - network interface controller - контроллер сетевого интерфейса - сетевая плата - сетевой адаптер 310 1
ИКС - Yadro - Kornfeld 4 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
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