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Абаев Тахир
|11.03.2025
|Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор 1
|15.10.2021
|Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
Абаев Тахир и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Kornfeld 4 1
|Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 106 1
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