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ОЭЗ Дубна ТВТ Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна
ОЭЗ «Дубна» — крупнейшая в России по числу присутствующих компаний особая экономическая зона. С момента основания в 2005 году в ней «поселились» 163 резидента, из них 9 компаний были созданы при участии иностранного капитала. Все они занимаются разработками в ядерно-физической, информационной, биологической, медицинской и других сферах. В 2023 году компаний особой зоны вложили в свои проекты рекордные инвестиции — более 9,2 млрд рублей.
ОЭЗ Дубна ТВТ и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Бюро 1440 - ФАБ Рассвет 2 2
|МегаФон 9129 1
|ИКС 327 1
|OneWeb - WorldVU 36 1
|SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
|ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 1
|1С 8366 1
|Getmobit - Гетмобит 35 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
|Unsplash 921 1
|Шадаев Максут 1028 1
|Черепенников Антон 84 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 356 1
|Оводков Василий 1 1
|Шубин Василий 3 1
|Баринова Юлия 1 1
|Рукавишникова Мария 20 1
|Афанасьев Антон 7 1
|Вахруков Дмитрий 3 1
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