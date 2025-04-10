Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172843
ИКТ 13439
Организации 10530
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3417
Системы 25366
Персоны 74161
География 2799
Статьи 1514
Пресса 1206
ИАА 690
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2606
Мероприятия 847

ОЭЗ Дубна ТВТ Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна


ОЭЗ «Дубна» — крупнейшая в России по числу присутствующих компаний особая экономическая зона. С момента основания в 2005 году в ней «поселились» 163 резидента, из них 9 компаний были созданы при участии иностранного капитала. Все они занимаются разработками в ядерно-физической, информационной, биологической, медицинской и других сферах. В 2023  году компаний особой зоны вложили в свои проекты рекордные инвестиции — более 9,2 млрд рублей.


10.04.2025 Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск завода по выпуску препаратов для лечения онкологии 1
04.07.2024 Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность 2
11.04.2024 Свыше 200 млн рублей инвестирует резидент ОЭЗ «Дубна» в запуск нового производства 1
09.04.2024 Инновационный проект резидента ОЭЗ «Дубна» получил поддержку региона 2
02.04.2024 ИТ-кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент 1
01.04.2024 Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation 1
07.07.2023 Россия начала строить международного конкурента Starlink и OneWeb. Первые спутники уже запущены 1
30.06.2023 Две новых компании ОЭЗ «Дубна» инвестируют в проекты около 4 млрд руб. 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

ОЭЗ Дубна ТВТ и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Бюро 1440 - ФАБ Рассвет 2 2
МегаФон 9129 1
ИКС 327 1
OneWeb - WorldVU 36 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 44 1
8366 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 1
Unsplash 921 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 204 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11904 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11785 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67858 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20158 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8764 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31408 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12154 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13522 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51917 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8222 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16212 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9438 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1644 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9831 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3782 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7021 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2292 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1296 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15996 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3135 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2998 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24539 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25768 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14543 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11301 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2506 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4574 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2524 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1504 1
Умные платформы 1728 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2988 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 765 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4084 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 498 1
Док-станция - Docking station 534 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 985 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8249 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 97 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 61 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 751 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2303 1
Getmobit GM-Box 13 1
Getmobit GM Smart System 10 1
Икс Ред Групп - Рустим VR-экосистема 3 1
Шадаев Максут 1028 1
Черепенников Антон 84 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 356 1
Оводков Василий 1 1
Шубин Василий 3 1
Баринова Юлия 1 1
Рукавишникова Мария 20 1
Афанасьев Антон 7 1
Вахруков Дмитрий 3 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 416 7
Россия - РФ - Российская федерация 147177 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7617 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43789 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5220 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 923 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29699 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5884 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6272 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2047 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 147 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13878 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8839 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7081 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51986 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 892 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4089 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7939 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 304 1
Астрономия - Космос - Космический мусор - Орбитальный мусор - Space debris 136 1
Дубна Государственный университет - Международный университет природы, общества и человека Дубна 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352378, в очереди разбора - 759279.
Создано именных указателей - 172843.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153