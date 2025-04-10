ОЭЗ «Дубна» — крупнейшая в России по числу присутствующих компаний особая экономическая зона. С момента основания в 2005 году в ней «поселились» 163 резидента, из них 9 компаний были созданы при участии иностранного капитала. Все они занимаются разработками в ядерно-физической, информационной, биологической, медицинской и других сферах. В 2023 году компаний особой зоны вложили в свои проекты рекордные инвестиции — более 9,2 млрд рублей.