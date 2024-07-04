Минэкономразвития России: ОЭЗ «Дубна» подтвердила свою эффективность

Минэкономразвития России опубликован ежегодный отчет о результатах работы преференциальных территорий за 2023 г. ОЭЗ в Дубне в очередной раз названа экспертами в числе лидеров по эффективности. Об этом CNews сообщили представители АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков подчеркнул, что ведомство впервые оценило мультипликативные эффекты от работы ОЭЗ, в результате чего зафиксировано, что вклад резидентов ОЭЗ в ВВП по итогам 2023 г. составил свыше 1,2 трлн руб. - на 36% больше, чем годом ранее.

«Затраты резидентов на НИОКР выросли на 37% и составили более 22 млрд рублей, — сказал замминистра. — Это говорит о том, что бизнес, несмотря на внешние условия, не боится внедрять инновации, готов разрабатывать новые технологии, расширять продуктовую линейку и выходить на новые рынки».

С учетом показателей оценки деятельности ОЭЗ «Дубна» признана эффективной. Подмосковная бизнес-площадка вошла в число лидеров по количеству созданных резидентами и управляющей компанией рабочих мест — 1,765 тыс., по объему осуществленных в 2023 г. инвестиций — 20,3 млрд руб. и уплаченных в бюджеты всех уровней налогов.

«В команде губернатора Подмосковья, при такой активной поддержке региона мы обязаны работать с полной отдачей, демонстрировать позитивную динамику развития, — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. — В прошедшем году нам удалось показать устойчивый положительный рост: итоговые цифры по созданным резидентами рабочим местам, инвестициям, выручке и другим параметрам значительно превысили показатели 2022 г. и прогнозируемые. Это стало возможным благодаря господдержке, наличию готовой инженерной и социальной инфраструктуры, минимизации административных барьеров, а также политике подбора дефицитных кадров для предприятий инвесторов, в том числе рабочих профессий. Ключевые факторы поддерживали инвестиционный интерес бизнеса к нашей площадке, в результате чего команду резидентов пополнили еще 10 технологичных компаний».

В 2023 г. были удвоены годовые показатели общих налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Выручка от продажи продукции, произведенной на территории ОЭЗ, приблизилась к 70 млрд руб. Ее рост почти на 30 млрд руб. по сравнению с 2022 годом стал возможен благодаря запуску на полную мощность сразу нескольких производственных комплексов якорных резидентов особой экономической зоны.

ОЭЗ в Дубне по-прежнему осталась самой многочисленной среди подобных российских территорий — общее число инвесторов к концу года было 163. Всего штат высокотехнологичных компаний составил 7,368 тыс. специалистов.