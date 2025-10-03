Получите все материалы CNews по ключевому слову
Афанасьев Антон
УПОМИНАНИЯ
Афанасьев Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2792 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
|MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1881 1
|Adloox - платформа по верификации и анализу рекламы 5 1
|X5 Group - X5 Клуб 8 1
|Intel Security McAfee Host DLP - McAfee Host Data Loss Prevention 6 1
|Weborama Campaign Manager - WCM 2 1
|Лукацкий Алексей 128 1
|Кожевников Сергей 22 1
|Липский Денис 3 1
|Боярский Семен 8 1
|Игнатьева Виктория 1 1
|Брянцев Сергей 1 1
|Левен Сергей 1 1
|Евгения Воронович 1 1
|Вахруков Дмитрий 3 1
