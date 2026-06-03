Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Дубна Государственный университет Международный университет природы, общества и человека Дубна

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего 1
29.07.2025 В России создан долговечный литий-ионный конденсатор из рисовой шелухи и скорлупы грецкого ореха 1
02.04.2024 ИТ-кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент 1
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
17.11.2016 Из реестра российского ПО впервые могут исключить продукт из-за подлога 1
15.07.2014 Открыт нанотехнологический центр «Дубна» 1
29.12.2009 В Дубне создан первый в России центр обучения программированию на GPU 1
28.02.2008 Студентов обучат криптографии 1
19.08.2002 АИС компьютеризирует школы Подмосковья 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Дубна Государственный университет и организации, системы, технологии, персоны:

Дубна Многофункциональный нанотехнологический центр 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5512 1
МегаФон 10505 1
9405 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 1
АйТи 1498 1
Dassault Systemes 233 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 350 1
Nvidia Corp 3910 1
Ventra - Вентра 48 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 10 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 110 1
Арктика СПО - Арктика Северное производственное объединение 3 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 11 1
Почта России ПАО 2321 1
Связной ГК 1395 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 894 1
Свобода Косметическое объединение 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 290 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 311 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 201 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 229 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4271 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24769 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3528 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13602 2
Графопостроитель - Плоттер - Graph Plotter 22 1
HetNet - Heterogenic Networks - Heterogeneous network - Гетерогенная компьютерная сеть 20 1
Parallel Computing - Параллельные вычисления - Parallel processing - Параллельная обработка - Data intensive processing 48 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5148 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5000 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4959 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17795 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
Умные платформы 1954 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3042 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1887 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13740 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4998 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2202 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4303 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1522 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1042 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3354 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2167 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2447 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1810 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7490 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13576 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1240 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10511 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4464 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 2
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Microsoft Windows 10 1924 1
Apple macOS 2371 1
Новые облачные технологии - МойОфис 942 1
Microsoft Office 4099 1
Microsoft Windows 16721 1
Nvidia Tesla GPU 193 1
ANSI Fortran 61 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 901 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2516 1
Dassault Systemes - SolidWorks 127 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 194 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 284 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 1
C/C++ - Язык программирования 879 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 1
SWR Редактор 2 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Перепелкин Евгений 1 1
Буцаев Денис 6 1
Оводков Василий 1 1
Чубайс Анатолий 221 1
Комиссаров Дмитрий 244 1
Земков Сергей 159 1
Кузнецов Николай 27 1
Свинаренко Андрей 15 1
Смирнов Владимир 39 1
Федотов Сергей 12 1
Непочатова Елена 20 1
Гостомельский Алексей 14 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 456 8
Россия - РФ - Российская федерация 163383 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 2
Франция - Французская Республика 8097 2
Россия - СФО - Новосибирск 4815 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Казахстан - Республика 5969 1
Европа 24867 1
Южная Корея - Республика 6991 1
Япония 13723 1
Швеция - Королевство 3758 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3413 1
Африка - Африканский регион 3622 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 893 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1032 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 526 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 319 1
Камерун - Республика 63 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1049 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8398 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11204 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 2
Философия - Philosophy 523 1
Литий - Lithium - химический элемент 632 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1868 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1493 1
Образование в России 2715 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6931 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1557 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 228 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1501 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 1
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1108 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1020 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1067 1
Информатика - computer science - informatique 1175 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1223 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 132 3
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1707 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 1
РАН - Российская академия наук 2085 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 299 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 107 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 63 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 58 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290