Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна»

Новый коммерческий директор

Как рассказали CNews в компании «Новые облачные технологии», которая специализируется на производстве офисного программного обеспечения (ПО) для совместной работы с документами и коммуникаций под торговой маркой «Мой офис», на должность коммерческого директора назначена Елена Непочатова. До прихода в «Мой офис» Елена Непочатова занималась развитием корпоративных продаж в компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») на территории Московского и Южного регионов, а также руководила стратегическими проектами сегмента.

«Елена обладает более чем 10-летним опытом управления продажами и развития бизнеса в сфере телекоммуникаций и консалтинга, – сказал генеральный директор «Мой офис» Дмитрий Комиссаров. – Я рад, что профессионал такого уровня присоединился к команде "Мой офис". Уверен, наш совместный путь будет очень плодотворен: навыки и знания Елены позволят укрепить позиции нашей компании как на отечественном, так и на международном рынке офисного ПО».

В марте 2021 г. CNews рассказал о назначении коммерческим директором компании «Новые облачные технологии» Сергея Земкова, до этого 18 лет проработавшего в «Лаборатории Касперского» и возглавлявшего российский офис компании. В конце мая 2021 г. представители «Моего офиса» сообщили CNews о том, что Сергей Земков скоропостижно скончался в реанимации 29 мая 2021 г. в возрасте 47 лет по причине остановки сердца.

Планы зарубежной экспансии

Как пояснили CNews в компании, на новой должности Елена Непочатова возьмется за решение задач по тактическому и оперативному планированию продаж продуктов «Мой офис». В ее обязанности войдет организация полного цикла работ с клиентами и партнерами компании. Помимо этого, Елена также будет отвечать за разработку стратегии по выводу «Моего офиса» на зарубежные рынки, а также за выстраивание международного партнерского канала НОТ.

Коммерческий директор «Моего офиса» Елена Непочатова

«Для меня присоединиться к команде "Мой офис" – это уникальный шанс стать частью компании, которая выходит на новый виток своего развития и начинает осваивать международный рынок, – отметила коммерческий директор НОТ Елена Непочатова. – Философия компании: искать новые и эффективные способы решения привычных задач и широко смотреть на мир – это очень близко мне по духу. Уверена, что мой опыт и здоровые амбиции команды "Мой офис" позволят нам занять значительную долю на отечественном и международном рынках ПО».

Трудовая карьера нового коммерческого директора

Елена Непочатова окончила факультет «Психология менеджмента» при Государственном университете «Дубна» в 2012 г. В 2016 г. она прошла курс обучения курсу «Основы международного менеджмента» в Лондонском университете BPP University.

Профессиональный путь Елены начался в 2006 г. с позиции менеджера по маркетингу интернет-магазина «Связной», где она занималась проектами программы лояльности «Связной клуб», связанными с запуском контактного центра и работой с розницей.

В 2009-2012 гг. Елена Непочатова руководила группой прямых продаж в ПАО «Мегафон».

С 2013 г. Елена управляла клиентским портфелем сектора FMCG в международной стаффинговой группе Ancor. В дальнейшем она возглавила направление развития бизнеса компании.

В период 2015-2017 гг. Елена занимала кресло директора по развитию бизнеса в компании Ventra.

После этого до 2018 г. она руководила проектом «Повышение эффективности абонентского обслуживания» оператора спутникового телевидения «НТВ-Плюс».

С апреля 2018 г. по июнь 2021 г. Елена Непочатова занималась развитием продаж и стратегических проектов в сегменте крупного бизнеса ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

В июле 2021 г. Елена Непочатова была назначена коммерческим директором компании «Новые облачные технологии», разработчике «Мой офис».

«Новые облачные технологии» и «Мой офис»

Компания «Новые облачные технологии» была основана в 2013 г., ее основной продукт – это офисный пакет «Мой офис». В число разработок компании также входит облачный сервис «Мой офис частное облако» и почтовый клиент «Мой офис почта». В офисах НОТ, расположенных в России, трудятся более 300 разработчиков.

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ПО компании НОТ внесено в реестр отечественных программ, имеет сертификацию ФСТЭК и Минобороны России на соответствие требованием информационной безопасности, используется в ряде государственных структур. НОТ называет своими клиентами Управление делами Президента, Минцифры, ФНС, Росгвардию, ГАС «Правосудие», «Почту России» и «Аэрофлот».

В конце декабря 2020 г. CNews писал о том, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приобрела порядка 6300 компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» и офисным пакетом «Мой офис стандартный».

В конце июня 2021 г. CNews сообщил о закупке более 10 тыс. лицензий пакета «Мой офис» для вновь приобретаемых рабочих станций на ОС Microsoft Windows по итогам тендера, который был размещен на сайте госзакупок 25 мая 2021 г. Максимальная начальная цена контракта составила 137 млн. руб., заказчиком выступил ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"» (ИАЦ), подведомственное Судебному департаменту Верховного суда России. После окончания тендера номенклатура поставки была расширена до 10670 лицензий по цене 12 839 руб. за каждую.

В апреле 2021 г. CNews рассказал об открытии бесплатного доступа всем желающим к пробным веб-версиям редакторов текстовых и табличных документов (аналогов Microsoft Word и Excel), который был реализован в обновлении платформы «Мой Офис» до версии 2021.01. Также в начале апреля 2021 г. представители НОТ сообщили CNews о доступности для пользователей ПК под управлением Windows 10 и macOS возможности бесплатной загрузки и установки набора десктопных приложений для работы с документами семейства «Мой офис».

Как тогда пояснили CNews в НОТ, релиз бесплатной версии офисного пакета для десктопа не был связан напрямую со вступлением в силу 1 апреля 2020 г. закона об обязательной предустановке отечественного ПО на продаваемую в стране технику. По словам представителя компании, настольная версия набора инструментов «Мой офис» для частных лиц вышла бы в любом случае, как это ранее произошло с мобильной версией.

В конце июня 2021 г. представители НОТ сообщили CNews о выходе масштабного обновления пакета «Мой офис» до версии 2021.02, в которое вошли новые средства для создания и редактирования сводных таблиц, работы с математическими формулами, защиты фрагментов текста от изменений, а также дополнительные настройки параметров совместного доступа и внешнего вида пользовательского интерфейса.

Как пояснили CNews в компании, обновление 2021.02 позволило реализовать более 600 новых функций во всех компонентах платформы «Мой офис» — настольных и веб-редакторах, серверных и клиентских приложениях, интерфейсе администратора, средствах для разработчиков и в автономном модуле редактирования (АМР). «Мой офис» также получил расширенные возможности для работы с документами на смартфонах с гибкими экранами и новые средства для администрирования компонентов платформы.

В предыдущем крупном обновлении платформы «Мой офис» релиза 2020.02.R2, состоявшемся в ноябре 2020 г., среди 122 новых функций появилась поддержка российских криптографических алгоритмов в защищенных и сертифицированных версиях платформы. С этого релиза шифрование содержимого документов и использование электронной подписи стали доступны в настольных, веб и мобильных версиях приложений из состава пакета.

В предыдущей версии платформы, которая вышла в середине сентября 2020 г., одним из важнейших изменений стала доработка ядра редакторов документов для полной локализации редакторов на французский язык. Это, как объяснили CNews в компании, было необходимо для развития проектов в странах Африки, где французский язык является основным для большей части населения. Ранее в рамках объявленной в марте 2020 г. экспансии в африканские страны НОТ поставила 1 млн лицензий «Моего офиса» образовательным учреждениям Камеруна.

По итогам 2019 г. НОТ отчиталась о пятикратном росте выручки в сравнении с 2018 г. – она достигла 773,3 млн руб. Также в отчете копании говорилось о двукратном (до 640) росте числа заключенных контрактов. В то же время чистый убыток компании по итогам 2019 г. тоже увеличился с 251 млн руб. в 2018 г. до 301 млн руб.