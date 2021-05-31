Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского»

Ушел из жизни Сергей Земков, коммерческий директор «Моего офиса», который 18 лет проработал в «Лаборатории Касперского».

Кончина Сергея Земкова

Не стало Сергея Земкова — человека, который много лет проработал на руководящих постах в «Лаборатории Касперского», а в марте 2021 г. перешел в «Мой офис» — компанию, разрабатывающую российский пакет офисного ПО. Ему было 47 лет.

Как рассказали CNews представители его нового работодателя, Земков ушел из жизни 29 мая 2021 г. «Все произошло скоропостижно и неожиданно для всех, — говорят в сообщении компании. — Остановилось сердце. Он скончался в реанимации. За несколько дней до этого он прошел плановую операцию. Семья ждала его скорейшего возвращения домой, а мы — в офис. Никто из нас и подумать не мог, что что-то угрожает его жизни».

На странице Земкова в Facebook остается запись о том, что он продолжал быть советником гендиректора в «Касперском», но в компании заверили CNews, что с начала марта 2021 г. эти данные действительности не соответствуют.

Скончался Сергей Земков

Напомним, «Лаборатория Касперского» и «Новые облачные технологии» (разработчик продукта «Мой офис») связаны между собой. Как сообщал CNews, в конце июля 2020 г. «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером НОТ — она выкупила 17,5% акций компании, тем самым увеличив свой пакет до 47%. Ценные бумаги «Лаборатория Касперского» приобрела у теперь уже бывшего основного акционера НОТ, Андрея Чеглакова, в прошлом вице-президента «Ростелекома». После сделки его доля в компании снизилась до 30,55%.

Некоторые подробности. Дата прощания

Сергей Земков возглавил коммерческий блок «Моего офиса» совсем недавно — за два месяца до своей кончины. «Он был очень вдохновлен тем, что присоединился к нам, — говорят в компании. — Сережа был полон сил и стремлений, ставил перед собой амбициозные цели и буквально горел желанием построить серьезный международный бизнес. Мы все видели, с каким неравнодушием он приступил к делу, как энергично начал строить новое. Он зарядил нас своей решимостью, и мы менялись к лучшему».

По сообщению компании, прощание с Земковым намечено на 11 часов в среду 2 июня 2021 г. в ритуальном зале морга центральной клинической больницы №1 в Москве, на ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

Карьера Сергея Земкова

Как ранее писал CNews, Сергей Земков родился 11 декабря 1973 г., а в 1996 г. окончил Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (до 2002 г. — Московская государственная геологоразведочная академия).

После выпуска Земков устроился на работу в корпорацию «Парус». Он начал работать в ней руководителем департамента продаж. В 1998 г. он ее возглавил. Согласно ЕГРЮЛ, компания была ликвидирована в 2016 г.; ее основным видом деятельности была разработка программного обеспечения.

Еще одной строчкой в резюме Земкова до прихода в «Лабораторию Касперского» стала компания «РБК софт», в которую он устроился, согласно его странице в Facebook, в 2001 г. после ухода из «Паруса». Здесь в его ведении был департамент корпоративных продаж. В «РБК софт» Земков работал до 2003 г.