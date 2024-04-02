ИТ-кластер ОЭЗ «Дубна» пополнил новый резидент

Компания «105» стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна» в одном из многочисленных направлений деятельности – информационных технологиях. Она намерена обеспечивать своих клиентов высококачественными услугами в сфере «1С».

Консалтинговая компания «105» является партнером-франчайзи фирмы «1С» и предоставляет услуги в секторе B2B по поставке на предприятия различных отраслей и видов деятельности программного обеспечения (ПО) на платформе «1С:Предприятие», а также по его обслуживанию. Команда высококвалифицированных ИТ-специалистов уже реализовала более 25 проектов автоматизации и цифровой трансформации предприятий на данной платформе – от небольшого магазина до крупного производственного холдинга. ПО нового резидента ОЭЗ помогают успешному взаимодействию предпринимателей, ведущих бизнес в самых широких сферах деятельности, с заказчиками своих информационных продуктов.

«Система программ «1С:Предприятие» предназначена для комплексной автоматизации управления и учета в любых организациях, – сказал генеральный директор компании «105» Василий Оводков. – Помимо предоставления стандартных услуг в сфере «1С», наша компания в особой экономической зоне также займется разработкой и внедрением инновационного программного продукта на платформе «1С:Предприятие» для управления проектами на основе методологии контрольных точек».

Руководство компании надеется, что ее основными целевыми заказчиками станут резиденты технико-внедренческой зоны, для которых «105» будет надежным партнером. Инвестором будет создано более 25 рабочих мест, основу которых составят выпускники университета «Дубна».