«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN

«Лаборатория Касперского» представила обновлённое решение Kaspersky SD-WAN. Это программно-определяемая глобальная сеть для построения филиальных сетей. Продукт поможет заказчикам не только использовать интеллектуальные технологии маршрутизации при разворачивании территориально распределённых сетей, но и позволит в дальнейшем построить экосистему сетевой безопасности SASE — Secure Access Service Edge. В обновлённом решении в качестве аппаратной платформы компания представляет устройства модельного ряда Kaspersky SD-WAN Edge Service Router (KESR) с различным набором интерфейсов и производительностью передачи данных от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с.

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», каждая четвёртая компания в России уже использует технологию SD-WAN и не собирается от неё отказываться, а ещё 15% планируют внедрить такое решение в течение ближайшего года. Наиболее часто SD-WAN встречается в компаниях с распределённой сетью филиалов, например, в ритейле и банковских организациях. Технология позволяет построить масштабируемую сетевую инфраструктуру, способную надёжно и безопасно передавать информацию между подразделениями компании и головным офисом. Решение экономит ресурсы на подключении новых филиалов, помогает унифицировать сетевые настройки и гарантировать целостность политик безопасности, а также автоматизировать процесс их применения и обновления.

Обновлённое решение Kaspersky SD-WAN не только решает традиционные задачи, но и предлагает современный подход к обеспечению безопасности. Встроенный в Kaspersky SD-WAN менеджер виртуальных сетевых функций (VNF) даёт возможность использовать для обработки и анализа трафика средства защиты как от «Лаборатории Касперского», так и от сторонних производителей. При этом встроенный в SD-WAN графический редактор сервисных цепочек поможет администратору сети быстро и наглядно настроить правила обработки трафика.

Kaspersky SD-WAN помогает преодолеть главный недостаток традиционных инструментов построения сетей — потребность в чрезмерном количестве временных, кадровых и денежных ресурсов для подключения офисов и масштабирования сети, а также проблемы с поставками аппаратных составляющих. Обновлённая версия обладает существенным списком улучшений, среди которых: многофакторный Zero-Touch Provisioning с помощью URL-ссылки активации — повышает безопасность и удобство подключения новых офисов к сети; централизованное обновление маршрутизаторов, поддержка расписаний обновлений и механизма восстановления конфигурации в случае неудачного обновления ― помогает повысить удобство процесса централизованного обновления большого количества устройств и защищает от ошибок при обновлении и изменении конфигураций; поддержка VRRP ― позволяет строить отказоустойчивые сети в филиалах; распознавание приложений до 7 уровня модели OSI ― помогает гибко управлять трафиком и настраивать гранулярные политики качества обслуживания и фильтрации, предоставляя приоритетный сервис для приложений, критичных для бизнеса; поддержка полносвязных и частичносвязных топологий ― позволяет гибко настраивать топологию сети и строить оптимальные пути передачи трафика, и ряд других обновлений.