Линейка внешних точек доступа QTECH пополнилась новинкой

Среди новых разработок компании QTECH появилась высокопроизводительная внешняя точка доступа QWO-820, рассчитанная на использование вне помещений при температуре -40°C~+70°C. В связи с этим корпус устройства обеспечивает степень защиты от внешних воздействий IP67 и для него предусмотрены варианты крепления на стену или трубостойку. Об этом CNews сообщили представители QTECH.

Также точка имеет встроенную плату защиты от перенапряжений.

Точка доступа QWO-820 стандарта 802.11ax оснащена чипсетом Mediatek с поддержкой 2×2 DL/UL-MIMO. При этом максимальная скорость обмена данными в двух диапазонах составляет 1800 Мбит/с, то есть 600 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 1200 Мбит/c на частоте 5 ГГц соответственно. Для передачи данных предусмотрены четыре встроенные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи в диапазоне 2,4 ГГц и 5 дБи в диапазоне 5 ГГц. Питание точки доступа осуществляется через витую пару стандарта Ethernet 802.3at по технологии PoE+ (инжектор поставляется отдельно).

QWO-820

Внешняя точка доступа QWO-820 обладает следующими возможностями:

- одновременная работа в диапазонах 2,4 и 5 ГГц со скоростью передачи данных до 1800 Мбит/с;

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- расширенный набор служб идентификации ESSID для каждого трансивера согласно 802.1Q для виртуальных ЛВС (по 8 в каждом диапазоне – всего 16);

- поддержка сетевых протоколов IPv4/IPv6, VLAN, DHCP-клиент, опция 43, списки контроля доступа ACL, автоматическое согласование скорости, дуплексного режима и переключения между режимами MDI и MDI-X SNMPv2, LLDP, NTP, Syslog.