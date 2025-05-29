«Инферит» обновил ПО для инвентаризации и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» до версии 6.1

Российский вендор «Инферит» (ГК Softline) выпустил новую версию программного обеспечения для инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» 6.1. Теперь пользователи могут быстрее находить и устранять отклонения в инфраструктуре, отслеживать состояние устройств и ПО с течением времени и принимать взвешенные решения по обновлению техники и лицензий. Интерфейс продукта стал удобнее, а отчеты – информативнее, что упрощает анализ ИТ-активов и планирование бюджета для ИТ-отделов. Развитие продукта отвечает стратегии ГК Softline и способствует независимости России от зарубежных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит ИТМен» – это модульное решение для контроля ИТ‑инфраструктуры, созданное подразделением вендора «Инферит», которое специализируется на разработке инфраструктурного ПО. Система агрегирует данные из разных источников, после чего нормализует, идентифицирует, обогащает и типизирует их для создания единого источника достоверной информации об ИТ‑активах организации.

ПО входит в экосистему «Инферит», объединяющую решения для построения и управления ИТ-инфраструктурой: от серверного оборудования и облачных платформ до FinOps и информационной безопасности. Решения «Инферит» созданы для поддержки технологического суверенитета российских организаций и соответствуют требованиям законодательства.

В новую версию продукта добавили раздел «Исторические данные», где можно отслеживать изменения по ИТ-активам. В отчете по историческим данным «Устройство. Сводная информация» появилась функция сравнения текущих параметров устройств и ПО с предыдущими значениями, которая позволяет анализировать изменения за выбранный период. А отчет «Установленное ПО» дает возможность отслеживать, когда и кем было установлено и удалено ПО. Теперь руководители ИТ-подразделений могут видеть полную картину изменений в инфраструктуре для принятия решений по модернизации активов и оптимизации расходов.

В разделе «Сбор данных» появилась поддержка групповых действий. Теперь несколько сотрудников одновременно могут оперативно обновлять информацию по нескольким устройствам. Это особенно удобно при работе с большими парками оборудования. Интерфейс раздела дополнили таблицы с гибкой группировкой, благодаря которым стало проще систематизировать данные и быстрее находить нужную информацию.

В специализированных отчетах по программному обеспечению — «Количество пользователей» и «Среднее использование» — добавлены новые поля с результатами трекинга использования ПО, чтобы помочь ИТ-отделам точнее оценивать востребованность приложений и принимать решения о продлении или оптимизации лицензий. В разделе «Активы/Настройки активов» стали отображаться даты завершенных задач и график предстоящих, что важно для контроля и планирования работ. А в карточке «Устройства» теперь сразу видно ключевые характеристики: модель процессора, объем оперативной памяти и дисковое пространство.

Для сетевой инвентаризации «Инферит ИТМен» усилили поддержкой протоколов ARP и LLDP для Windows и Linux. Благодаря этому клиент может более точно и гибко настраивать параметры обнаружения устройств и ПО под свою инфраструктуру. Обновленный функционал продукта позволяет обнаруживать устройства даже в сетях с ограниченными стандартными протоколами.

Разработчики повысили стабильность системы и точность инвентаризации. Теперь автоматически назначенные статусы устройств сохраняются корректно даже при сложных сценариях учета и обнаружения.

«Мы стремимся сделать “Инферит ИТМен” не просто инструментом для инвентаризации, а комплексным решением для контроля ИТ-активами. Новые возможности исторического анализа и расширенные инструменты сбора данных позволяют нашим клиентам, руководителям ИТ-департаментов крупных российских компаний, получать точную картину состояния ИТ-инфраструктуры в динамике, что необходимо для оптимального планирования инвестиций и обеспечения непрерывности бизнеса», – сказал Данила Трусов, директор «Инферит ИТМен».

Версия 6.1 «Инферит ИТМен» доступна всем клиентам ПО с 12 мая 2025 г. Для полноценного использования расширенных возможностей продукта рекомендуется обновить агенты до последней версии.