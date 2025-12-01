Разделы

Cloud X Cloud Solutions Клауд Солюшенс

Cloud X - Cloud Solutions - Клауд Солюшенс

22.12.2025 Денис Хлебородов -

Денис Хлебородов, Cloud X: Наше облако убирает ограничения для крупного бизнеса и позволяет строить стратегии на десятилетия

14.03.2025 Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений 2

Т8 НТЦ 104 1
Cisco Systems 5224 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 685 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
LLDP - Link Layer Discovery Protocol - протокол канального уровня 31 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 67 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
