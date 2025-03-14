Cloud X и Т8 завершили тестирование DWDM-решений

Компания Cloud X совместно с компанией Т8, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования, провела тестирование российского оборудования DWDM, способного агрегировать клиентские интерфейсы на скоростях в 400GE в два линейных сигнала 600G для последующего использования оборудования в собственных ЦОД. Данный процесс, ставший возможным благодаря флагманской разработке компании Т8 — агрегирующим транспондерам М1200-2-3QD, позволяет повысить пропускную способность и эффективность передачи данных в транспортной сети. Об этом CNews сообщили представители Cloud X.

Компания Cloud X ведет проектирование и строительство гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) в Усть-Илимске. Для организации взаимодействия между ЦОД одного региона (группа, включающая не менее трех ЦОД) планируется строительство собственных волоконно-оптических линий связи и сегмента опорной транспортной сети.

В рамках реализации проекта компания Cloud X начала совместную работу с российским производителем оборудования — компанией Т8. Компания участвует в проекте Cloud X и разрабатывает новые технические решения, способные удовлетворить требования к сетевой инфраструктуре региональных сетей.

Учитывая высокую плотность и объем вычислений каждого ЦОД Cloud X, есть высокие требования к пропускной способности опорной транспортной сети как с точки зрения полосы пропускания (между ЦОД нужно передавать сотни каналов 400G), так и с точки зрения спектрального уплотнения каналов (технология Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM). Применение технологии DWDM позволяет раскрыть весь потенциал оптического волокна и снизить при этом экономическую составляющую, основная доля которой — приемо-передающая часть линии.

Испытания агрегирующих транспондеров M1200-2-3QD включали нагрузочные тесты клиентских интерфейсов QSFP-DD-FR4 и QSFP-DD-DR4 с применением измерительного оборудования (тестирование BER, RFC2544) и сетевого оборудования Cisco для передачи данных (прохождение пакетов протоколов LLDP, IS-IS (w/Auth MD5), BFD; прохождение Jumbo фреймов; прохождение пакетов, инкапсулированных MPLS/Segment Routing, MACsec, а также нагрузочные тесты – полная нагрузка; нагрузочный тест-проверка прохождения трафика более 600 Гбит/с через линейный канал). В процессе тестирования линейные сигналы передавались с имитацией реальной линии DWDM.

В результате тестирования оборудование компании Т8 продемонстрировало бесперебойную работу в условиях полной нагрузки на реальной сети, агрегируя сигналы 400GE с использованием трансиверов QDD-400G. Тестирование доказало, что российские транспондеры DWDM решают проблему увеличения способности клиентских и линейных интерфейсов, не уступая мировым аналогам.