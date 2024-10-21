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TFortis Device Manager включен в Единый реестр российского ПО Минцифры

Минцифры России включило ПО TFortis Device Manager пермского разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования и программных продуктов «Форт-Телеком» в реестр отечественного программного обеспечения. TFortis Device Manager представляет собой бесплатную программу для удаленного управления коммутаторами марки TFortis, предназначенными для использования в составе IP-систем видеонаблюдения и безопасности. Статус российского ПО дает возможность осуществлять удаленное управление коммутаторами на значимых объектах, в том числе в рамках инфраструктурных проектов и критической инфраструктуры.

TFortis Device Manager – это бесплатная программа для поиска, конфигурирования и мониторинга состояния коммутаторов сети IP-системы видеонаблюдения. Функционал данного программного продукта обеспечивает полноценное удаленное управление коммутаторами TFortis со многими возможностями – от графического отображения топологии сети, в том числе с привязкой к карте местности, до оповещения о событиях с помощью сервиса Telegram и Email-сообщений, формирования отчетов и т.д. Все ключевые элементы управления размещены на удобных вкладках и позволяют пользователям в несколько кликов включать порты и PoE-коммутаторов, настраивать SNTP-сервер, активировать протоколы SNMP и LLDP, обновлять прошивку коммутаторов TFortis и др.

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Облака

Включение программы TFortis Device Manager в реестр российского ПО Минцифры РФ стало продолжением целенаправленной деятельности компании «Форт-Телеком» по расширению перечня продуктов с подтвержденным российским происхождением. Уличные коммутаторы TFortis с 2019 г. входят в Реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП), и статус ТОРП был вновь подтвержден приказом Минпромторга РФ летом 2024 г. Весной 2024 г. в созданный Минцифры РФ реестр российского программного обеспечения вошло управляющее ПО для коммутаторов TFortis серий PSW и SWU, а теперь и ПО TFortis Device Manager для удаленного управления коммутаторами признано российским.

Так «Форт-Телеком» подтвердила российский статус для всех продуктов TFortis, от «железа» до встроенного и клиентского программного обеспечения.

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