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D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового промышленного медиаконвертера DIS-M100G-SW. Новинка обладает расширенным температурным диапазоном работы от -40°С до 70°С, возможностью резервирования питания и рекомендуется для установки в климатических телекоммуникационных шкафах или местах со сложными эксплуатационными условиями в системах промышленной автоматизации и управления дорожным движением, на железнодорожном транспорте, цехах и промзонах, а также для объединения в локальную сеть удаленных сетевых структур государственных, бюджетных и коммерческих организаций.

DIS-M100G-SW оснащен одним портом Gigabit Ethernet (RJ-45), одним слотом для установки SFP-модуля и позволяет преобразовывать сигнал между медной и оптической средой передачи. Список поддерживаемых SFP-трансиверов представлен на сайте компании. Дальность передачи данных составляет от 550 м до 80 км в зависимости от выбранного SFP-модуля.

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D-Link DIS-M100G-SW

DIS-M100G-SW оборудован DIP-переключателем для выбора скорости канала (100 Мбит/с или 1 Гбит/с) и клеммным блоком для подключения до двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования. Диапазон входных напряжений медиаконвертера – от 12 В до 48 В.

Медиаконвертер выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IP30. Предусмотрена возможность установки устройства на DIN-рейку и монтаж на стену при помощи входящих в комплект поставки креплений.

DIS-M100G-SW не требует предварительной настройки, отличается простотой в установке и эксплуатации. Медиаконвертер поддерживает функцию управления потоком IEEE 802.3x, автосогласование скорости и режима работы (full-duplex/ half-duplex), автоопределение полярности MDI/MDI-X для порта RJ-45.

Промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $186.

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