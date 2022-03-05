D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi 6 с поддержкой бесшовного роуминга

D-Link представила новую точку доступа Wi-Fi AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом. Устройство рекомендовано для построения новых и модернизации существующих беспроводных сетей с высокой плотностью клиентов и растущим объемом передаваемого трафика в госучреждениях, коммерческих организациях, учебных заведениях, выставочных центрах, гостиничных и вокзальных комплексах.

Основные преимущества DWL-X8630AP: высокие скорости Wi-Fi 6: до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 1147 Мбит/с в 2,4 ГГц; OFDMA и MU-MIMO 4x4 для повышения спектральной эффективности в сетях с множеством одновременных подключений; WPA3 Personal/Enterprise для более надежной аутентификации в сети и защиты передаваемых по Wi-Fi данных; ТХ Beamforming для повышения качества связи за счет формирования направленного в сторону клиентов сигнала Wi-Fi; Band Steering для автоматического переключения двухдиапазонных клиентских устройств в более скоростной диапазон 5 ГГц; Airtime Fairness для повышения общей пропускной способности сети за счет выделения равного времени передачи всем клиентам, включая более медленные устройства предыдущих стандартов Wi-Fi.

Основные технические характеристики DWL-X8630AP: высокоскоростной порт 2.5GBase-T PoE+; порт 1000Base-T с поддержкой Link Aggregation; консольный порт RJ-45; внутренние всенаправленные антенны с КУ 3 dBi (2,4 ГГц) и 4 dBi (5 ГГц).

Конструктивно DWL-X8630AP выполнена в пластиковом корпусе повышенной прочности и соответствует стандарту пожарной безопасности UL2043 для установки в пространстве над подвесными потолками. Поддержка PoE позволяет размещать устройство в местах с ограничениями по подаче электропитания. В комплект поставки входит крепежный кронштейн с винтами, зажимы для крепления на потолке и консольный кабель.

Точка доступа DWL-X8630AP рекомендована для применения в составе комплексного решения D-Link по построению крупных беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 6 на базе следующего оборудования: DWC-1000 и DWC-2000 – беспроводные контроллеры, обеспечивающие централизованное управление до 66 / 1024 точек доступа; DGS-1520 и DMS-1100-10TP – коммутаторы с высокоскоростными интерфейсами 2.5G PoE+ для обеспечения питания и эффективной агрегации трафика Wi-Fi 6 точек доступа; DWA-X1850 и DWA-X582 – беспроводные Wi-Fi 6 адаптеры USB и PCI Express для подключения клиентских ПК и ноутбуков.

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Новая точка доступа DWL-X8630AP уже доступна для заказа с российского склада D-Link через официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $507.