Разделы

|

L3-коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 получили сертификат соответствия средств связи

Компания Origo получила сертификат соответствия средств связи на коммутаторы OS3228 и OS3254. Об этом CNews сообщили представители Origo.

Полученный сертификат подтверждает, что оборудование Origo полностью соответствует действующим нормативным требованиям в сфере телекоммуникаций и готово к эксплуатации на сети связи общего пользования в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации.

Коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 представляют собой высокопроизводительные управляемые L3-решения, предназначенные для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование поддерживает современные протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, BGP), расширенные функции обеспечения безопасности и отказоустойчивости, включая ACL, аутентификацию через 802.1X/RADIUS/TACACS+ и технологию ERPS. Для операторов связи предусмотрена поддержка таких функций, как Selective Q-in-Q, DHCP Option 82 и 802.3ah OAM.

origo700.jpg
L3-коммутаторы OS3228 и OS3254

OS3228

Управляемый L3

24 x 1000Base-T (RJ-45)

4 x 10G SFP+

OS3254

Управляемый L3

48 x 1000Base-T (RJ-45)

6 x 10G SFP+

Коммутаторы OS3228 и OS3254 доступны для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $270 и $695 соответственно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Китайцам втихую запретили любое сотрудничество с NASA

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще