L3-коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 получили сертификат соответствия средств связи

Компания Origo получила сертификат соответствия средств связи на коммутаторы OS3228 и OS3254. Об этом CNews сообщили представители Origo.

Полученный сертификат подтверждает, что оборудование Origo полностью соответствует действующим нормативным требованиям в сфере телекоммуникаций и готово к эксплуатации на сети связи общего пользования в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации.

Коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 представляют собой высокопроизводительные управляемые L3-решения, предназначенные для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование поддерживает современные протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, BGP), расширенные функции обеспечения безопасности и отказоустойчивости, включая ACL, аутентификацию через 802.1X/RADIUS/TACACS+ и технологию ERPS. Для операторов связи предусмотрена поддержка таких функций, как Selective Q-in-Q, DHCP Option 82 и 802.3ah OAM.

L3-коммутаторы OS3228 и OS3254

OS3228

Управляемый L3

24 x 1000Base-T (RJ-45)



4 x 10G SFP+



OS3254

Управляемый L3

48 x 1000Base-T (RJ-45)



6 x 10G SFP+



Коммутаторы OS3228 и OS3254 доступны для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $270 и $695 соответственно.