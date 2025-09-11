L3-коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 получили сертификат соответствия средств связи
Компания Origo получила сертификат соответствия средств связи на коммутаторы OS3228 и OS3254. Об этом CNews сообщили представители Origo.
Полученный сертификат подтверждает, что оборудование Origo полностью соответствует действующим нормативным требованиям в сфере телекоммуникаций и готово к эксплуатации на сети связи общего пользования в качестве оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации.
Коммутаторы Origo OS3228 и OS3254 представляют собой высокопроизводительные управляемые L3-решения, предназначенные для построения корпоративных и операторских сетей связи. Оборудование поддерживает современные протоколы маршрутизации (RIP, OSPF, BGP), расширенные функции обеспечения безопасности и отказоустойчивости, включая ACL, аутентификацию через 802.1X/RADIUS/TACACS+ и технологию ERPS. Для операторов связи предусмотрена поддержка таких функций, как Selective Q-in-Q, DHCP Option 82 и 802.3ah OAM.
OS3228
Управляемый L3
24 x 1000Base-T (RJ-45)
4 x 10G SFP+
OS3254
Управляемый L3
48 x 1000Base-T (RJ-45)
6 x 10G SFP+
Коммутаторы OS3228 и OS3254 доступны для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $270 и $695 соответственно.