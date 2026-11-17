Компания D-Link представила новый промышленный управляемый L3-коммутатор DIS-310G-24X, предназначенный для построения высокопроизводительных и отказоустойчивых сетей на промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Новинка дополняет линейку промышленных решений D-Link, сочетает развитые возможности маршрутизации и управления, расширенный функционал безопасности и отказоустойчивости. Об этом CNews сообщил представитель D-Link.

Коммутатор DIS-310G-24X рекомендован для применения в магистральных и распределительных сегментах промышленных сетей, сетевой инфраструктуре объектов нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетики, ЖКХ, а также системах автоматизации, видеонаблюдения, интеллектуальных транспортных системах.

Основные преимущества DIS-310G-24X:

Высокая плотность и разнообразие интерфейсов — 16 портов 1000Base-T, 4 порта 1000Base-X SFP, 4 порта 10GBase-X SFP+ позволяют подключать конечные устройства, объединять сетевые сегменты и организовывать высокоскоростные магистральные соединения.

Расширенные возможности маршрутизации L3 — поддержка статической маршрутизации, RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, функций PBR и VRRP.

Промышленное исполнение — металлический корпус с классом защиты IP40, пассивная система охлаждения и возможность эксплуатации при температуре от -40 до +75°C позволяют использовать коммутатор в условиях значительных температурных колебаний и повышенных требований к надежности оборудования.

Устойчивость к электрическим воздействиям — защита медных портов от импульсных перенапряжений до 6 кВ способствует повышению надежности работы оборудования в промышленной среде.

Функции безопасности: списки управления доступом (ACL), PortSecurity до 8K MAC-адресов на порт, аутентификация 802.1X, RADIUS/TACACS+ Accounting, Guest VLAN, DHCP Snooping, IP-MAC-Port Binding.

Функции повышения отказоустойчивости: Loopback Detection, резервирование соединений с помощью протоколов 802.1D STP, 802.1w RSTP и 802.1s MSTP, ERPS с минимальным временем восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя.

Резервирование питания — возможность подключения двух независимых источников питания постоянного тока 48 – 60 В позволяет организовать резервирование питания и снизить риск перерыва в работе сети при отказе одного из источников.

Расширенные возможности диагностики и мониторинга — поддержка диагностики кабеля, Dying Gasp, Ethernet OAM (802.3ah, 802.1ag, Y.1731) упрощает контроль состояния соединений и поиск неисправностей в сетевой инфраструктуре.

Расширенный функционал L2: зеркалирование RSPAN, Q-in-Q в режимах Port-based и Selective, агрегирование каналов 802.1AX, GVRP.

Управление многоадресной рассылкой: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2.

Функционал Zero Touch Provisioning: автоматизация процессов обнаружения, инициализации и настройки коммутатора при подключении к сети.

Гибкое управление — веб-интерфейс, CLI и SNMPv1/v2c/v3, SSHv2/ TLS обеспечивают удобство настройки и централизованного мониторинга оборудования, а также безопасность каналов управления.

Коммутатор DIS-310G-24X доступен для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $1727.