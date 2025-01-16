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HASH function



16.01.2025 В 2024 году в Сеть утекли более 710 млн записей о россиянах 1
09.10.2024 «Гарда» выпустила новую версию «Гарда Threat Intelligence» 1
08.04.2024 Поставил Windows – забудь о Chrome. В Windows вшили новую «фишку», мешающую пользоваться привычными браузерами. Избавиться от нее сложно 1
26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1
13.10.2022 Как выбирать коммерческий SIEM в 2022 году? 1
19.06.2020 «Тинькофф» разработал технологию для полного отказа от бумажных чеков 1
10.06.2019 Хакер с хорошей репутацией продает доступ в сети Symantec и ООН 1
25.06.2018 Cloud4Y представил новый сервис «Балансировщик нагрузки как услуга» 1
06.08.2015 Правообладатели потребовали от создателей торрентов блокировать пиратство на уровне ПО 1
30.12.2013 Россиян обвинили в рождественском взломе «Би-би-си» и продаже доступа к ее серверам 1
22.03.2013 Новая версия AppCode от JetBrains интегрирована со средой разработки Kiwi и внешними браузерами документации 1
20.02.2013 Qtech представил линейку бюджетных коммутаторов Fast Ethernet с поддержкой PoE+ 1
26.12.2012 Qtech выпустил бюджетный коммутатор для мультисервисных сетей 1
12.11.2007 NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования 1
23.01.2007 Китайский профессор взломала SHA-1 1
21.10.2005 В DB2 Universal Database найдены множественные уязвимости 1
21.02.2005 Криптографы взломали шифр спецслужб США 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

HASH function и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Qtech - Кьютэк 170 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
MultiSoft Systems - Мультисофт системз 6 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Citrix Systems 812 1
Apple Inc 12100 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Cloud4Y 285 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
JetBrains 66 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 1
Trend Micro 601 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 52 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
AdvIntel - Advanced Intelligence 6 1
Telegram Group 1983 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
Microsoft Corporation 24624 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Unsplash 762 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 11
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
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Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 3
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 74 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
ISC DHCPD - ISC DHCP daemon - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface 197 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
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SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 2
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W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 247 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 65 2
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 108 2
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 63 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 500 2
ISO 8583 - Стандарт процесса передачи и формат финансовых сообщений системами, обрабатывающими данные банковских платёжных карт 6 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 3
Microsoft Windows 15656 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 45 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Apple iPad 3860 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 62 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
Qtech QSW - серия коммутаторов 12 1
JetBrains ReSharper 9 1
Clang - Компилятор 11 1
Dash - Криптовалюта 54 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 35 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows 11 537 1
Google Chrome - браузер 1561 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
IBM DB2 371 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 390 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 7 1
Wang Xiaoyun - Ванг Сяоюн 3 1
Sheckler Victoria - Шеклер Виктория 2 1
Макеев Антон 1 1
Завизион Евгений 6 1
Штин Сергей 1 1
Шубин Сергей 25 1
Залманов Дмитрий 22 1
Fxmsp 6 1
Мальцев Алексей 18 1
Баулин Валерий 43 1
Вагнер Милош 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Английский язык 6634 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 85 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 2
BleepingComputer - Издание 337 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Mashable 370 1
Inquirer 463 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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