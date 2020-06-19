«Тинькофф» разработал технологию для полного отказа от бумажных чеков

«Тинькофф» разработал технологию, которая позволяет различным игрокам рынка перейти на электронные чеки и полностью отказаться от бумажных.

Технология представляет собой надстройку-стандарт к международному стандарту ISO 8583 – она позволяет любому ОФД, офлайн- или интернет-магазину, кафе и другой точке продаж в течение минуты отправить покупателю, если он расплачивается картой, электронный кассовый чек на e-mail или в приложение банка. Документация опубликована на сайте «Тинькофф».

Технология «Тинькофф» открытая – ей бесплатно может воспользоваться любой магазин, ОФД, производитель касс или банк-эмитент. На данный момент аналогов разработанному стандарту в мире не существует, утверждают в «Тинькофф». В будущем «Тинькофф» планирует предложить Международной организации по стандартизации (ISO) дополнить мировые стандарты этой надстройкой.

Использование стандарта «Тинькофф» гарантирует отправку электронного чека, если покупатель расплачивается картой. Крупному ритейлеру печать обходится примерно в 0,1% от каждой транзакции – суммы среднего чека. Отказ от бумаги позволит игрокам рынка сэкономить на печати несколько миллионов рублей в год при условии массового использования другими игроками рынка этих дополнений к стандарту. Кроме того, это поможет сократить издержки на утилизацию тех чеков, которые не забирают покупатели. Это дешевле и лучше с экологической точки зрения и устойчивого развития – ритейл отказывается от пластиковых пакетов, а теперь сможет отказаться и от бумажных чеков.

Стандарт по специальной формуле рассчитывает уникальное число (HASH) и добавляет его в электронный кассовый чек, сформированный из полей протокола эквайринга международного стандарта ISO 8583. Это обеспечивает корректность и безопасность обмена информацией и гарантирует защищенность покупателя и продавца – злоумышленники не смогут взломать транзакцию.

Чтобы начать использовать новый стандарт, торговой точке нужно сделать простую доработку на кассе, которая поможет рассчитать значение HASH и разместить его в чек. Для этого онлайн-касса должна поддерживать формат 2 в 1: проведение банковской транзакции и формирование кассового чека. В случае, если касса не поддерживает такой формат, то кассовый провайдер должен иметь любой другой способ получить HASH или данные из протокола эквайринга ISO 8583. Расчет HASH для кассы может провести банк-эквайер, PSP (payment service provider - поставщик сервиса оплаты) или сам магазин. Большинство современных касс поддерживают это решение.

К стандарту уже подключились разные компании, например, сервис доставки еды Level Kitchen и магазины, использующие кассы компании «Мультисофт», которая участвовала в разработке новой технологии «Тинькофф». Чем больше банков, магазинов и других игроков рынка начнут применять новый стандарт, тем успешнее будет работа системы. Сейчас покупатель сможет получить электронный чек, только если стандарт поддерживает его банк.

Магазины, использующие стандарт «Тинькофф», или кассы, его поддерживающие, смогут автоматически стать участниками персональных кэшбэков «Тинькофф» на товары в чеке или конкретные бренды производителей. Например, кафе может предоставить кэшбэк на эклеры тем покупателям, кто любит сладкое (кэшбэк будет определяться алгоритмом исходя из истории их покупок) и т.д.