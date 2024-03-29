XPG выпускает блок питания Core Reactor II VE и семейство вентиляторов Vento PWM

Компания XPG, поставщик систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, киберспортсменов и технических энтузиастов, выпустила несколько продуктов для геймеров с ограниченным бюджетом. XPG представили новую линейку блоков питания начального уровня XPG Core Reactor II VE с эффективностью Gold и вентиляторов XPG Vento ARGB PWM. Об это CNews сообщили представители XPG.

Core Reactor II VE

VE в названии Core Reactor II VE означает Value Edition, но характеристики данного блока питания все еще высокого уровня. Блок питания по-прежнему обеспечивает производительность, превосходящую стандарты Intel ATX 3.1. Благодаря эффективности Gold, схеме DC-DC и выделенному разъему 12V-2x6 этот блок питания подходит для современных игровых потребностей. Доступные модели XPG Core Reactor II VE имеют мощность 650, 750 и 850 Вт.

Vento PWM

Стандартные вентиляторы XPG теперь оснащены поддержкой PWM. Новые вентиляторы Vento 120 ARGB PWM и Vento R 120 ARGB PWM выпускаются в стандартной и реверсивной версиях, что позволит пользователю настроить воздушный поток в соответствии с потребностями. Благодаря совместимости с гирляндным подключением RGB-подсветку всех вентиляторов можно синхронизировать всего за несколько кликов. Поддерживается программное обеспечение RGB любого основного производителя материнских плат, а также собственное программное обеспечение для управления экосистемой Prime от XPG.

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XPG (Xtreme Performance Gear) была создана компанией Adata для предоставления продуктов геймерам, профессионалам киберспорта и энтузиастам технологий. Предоставляет полный спектр продуктов, от систем, компонентов и периферийных устройств до полноценных систем.