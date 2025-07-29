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4FAN расширяет ассортимент блоками питания

Российский бренд игровых компьютерных комплектующих для геймеров 4FAN запускает в продажу новую категорию товаров – блоки питания. В линейку Volcore входят четыре модели в форм-факторе ATX: FWB600 и FBB600 мощностью 600 Вт, FWB500 и FBB500 мощностью 500 Вт. Об этом CNews сообщили представители 4FAN.

Во всех моделях используются конденсаторы фирмы TEAPO. В серии FBB дополнительно установлен преобразователь DC-DC, позволяющий добиться более стабильного напряжения на выходе. Гарантией энергоэффективности служит сертификат 80 PLUS: Standard – у FWB и Bronze – у FBB. Достигнуть такого результата удается, в том числе, за счет применения активного корректора коэффициента мощности APFC.

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4FAN
4FAN расширяет ассортимент блоками питания

Рабочие температуры новинок – 0°С-40°С. Активное охлаждение осуществляется при помощи 120-миллиметрового вентилятора. При этом устройства не потревожат во время игры – уровень шума не превышает 29 дБ. Блоки питания обладают всеми необходимыми видами защиты – им не страшны повышенное и пониженное напряжения, короткое замыкание, перегрузки и другие неприятные сценарии.

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Технологии идей

Новинки предусматривают все основные форматы подключения. В корпусе установлены черные плоские фиксированные кабели. В комплекте также поставляется 1,5-метровый провод питания. Младшие модели FWB500 и FBB500 отличаются, в первую очередь, мощностью, по остальным характеристикам они практически идентичны старшим.

Приобрести новинки можно в магазинах партнеров «Онлайн трейд», «Холодильник.ру» и Ozon от 2490 руб.

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