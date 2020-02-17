Родителям предложили сдавать детей в полицию за Linux и Tor

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Британские полицейские распространили в школах плакаты с перечнем хакерского ПО, за обнаружение которого на компьютерах детей следует обращаться в полицию. В списке оказались безвредные программы, часть которых даже не по карману обычным школьникам.



Полиция против «киберпреступников»

В школах британского графства Уэст-Мидлендс стали появляться плакаты, призывающие родителей и учителей обращаться в полицию в случае, если кто-либо из учеников установил на свой ПК или ноутбук ОС Kali Linux. Постеры были выпущены по заказу регионального отдела по борьбе с организованной преступностью и направлены на поиск киберпреступников и пресечение их незаконной деятельности.

Плакаты содержат внушительных список «хакерских» программ, за которые, по мнению авторов, родителям всенепременно следует передать своего ребенка в руки полиции. Вместе с Kali Linux в списке запрещенного ПО упомянуты браузер Tor, мессенджер Discord и ПО для виртуализации VirtualBox, а также специфический софт, включая Metasploit. Название программы VirtualBox на плакате отсутствует – вместо него авторы использовали ее фирменный логотип. Первым о появлении подобных постеров в своем Twitter сообщил пользователь GarethIllmann-Walker.

Компьютерная безграмотность

Перечисленные на постерах ПО, как пишет ZDNet, на самом деле несут в себе пользу. Специалист портала Чарли Осборн (Charlie Osborne) отметила, что полицейские ошиблись по всем фронтам, и что хакерские, по их мнению, программы не несут в себе никакой опасности. По ее словам, виртуальные машины позволяют безопасно и без риска для основной ОС и важных файлов в памяти компьютера запускать новые ОС или сомнительные приложения. Кроме того, такой софт дает возможность играть в игры, изначально созданные для Windows, на ПК под управлением macOS или Linux.

Использование виртуальных маших и мессенджеров для геймеров приравняли к киберпреступлению

Осборн добавила, что браузер Tor распространяется с открытым исходным кодом и служит для защиты персональных данных пользователей. К тому же, он позволяет обходить «государственные файерволлы» - посещать сайты, заблокированные в тех или иных странах. Что касается Kali Linux, то данный дистрибутив нередко используют для проведения тестов безопасности, как и программы Metasploit и WiFi Pineapple. Но, если Kali Linux распространяется бесплатно, то Metasploit и WiFi Pineapple окажутся не по карману большинству школьников.

Установка Kali Linux, по мнению полицейских, превращает обычного пользователя в хакера

Чарли Осборн назвала смешным упоминание Discord в списке хакерских программ. Этот мессенджер популярен среди геймеров, и, по ее словам, пользователи сервиса с наибольшей вероятностью будут обмениваться сообщениями, связанными с видеоиграми, а не с хакингом.

Виновные не найдены

На момент публикации материала не было известно, кто конкретно причастен к появлению плакатов в британских школах, и кто составлял список «хакерского» ПО. На самих постерах присутствует логотип Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA), и оно поспешило отреагировать.

В официальном Twitter агентства появилось сообщение о непричастности его к инициативе по развешиванию подобного рода постеров. «Существует множество инструментов, которые могут использоваться детьми с развитыми техническими навыками. Некоторые из них могут использоваться как в легальных, так и в нелегальных целях, поэтому очень важно, чтобы и дети, и их родители знали, как безопасно использовать подобного рода ПО», – добавили представители ведомства.

Полиция Уэст-Мидленда переложила вину за создание постера на третьих лиц

Полиция Уэст-Мидленда тоже поспешила заявить о непричастности к подготовке списка «хакерского» ПО, приведенного на плакатах. С официального аккаунта полиции в Twitter был написан ответ на пост GarethIllmann-Walker: «Постер был изготовлен третьей стороной. Он создавался для использования в качестве памятной записки для помощи учителям в обеспечении безопасности в школах. Он создавался на основе общедоступной информации о программных инструментах, использующихся одновременно и в мирных целях, и для проведения кибератак». При этом в ответе полиции не указано, кому конкретно было поручено выполнение заказа по созданию постера.

Реакция пользователей

Пост в блоге GarethIllmann-Walker получил массу комментариев пользователей, большинство из которых посчитало размещенную на плакатах информацию недостоверной. К примеру, пользователь Hugh Barnard отметил, что Windows и даже iOS могут использоваться для разного рода кибератак, в том числе и для DDoS. Пользователь Jon Apgar в шутку порекомендовал дополнительно провести обыск в гардеробе ребенка в поисках черных худи и заодно проверить его гаджеты на предмет наличия музыки в стиле EDM, намекая на образ главного героя-хакера из сериала «Мистер Робот» (Mr. Robot).

Сам GarethIllmann-Walker прокомментировал появление постеров в школах так: «Местная власть распространяет в школах подобную чушь. Уровень неосведомленности (авторов) поражает. Я был бы горд, если бы обнаружил, что мои дети изучают любую из этих программ за исключением Discord, хотя эта программа ничего не имеет общего с хакингом».