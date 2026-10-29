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Гричишкин Александр

СОБЫТИЯ


29.10.2026 Выведен из строя знаменитый «пуленепробиваемый» хостинг. Домен изъят ФБР 1
02.12.2021 Россиянина в США посадили на 5 лет за то, что давал хостинг не тем людям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Гричишкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 46 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 493 1
Компас 20 1
Microsoft Corporation 25910 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 639 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1707 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3288 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4637 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет, Ботсеть - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1475 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1363 1
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Эстония - Эстонская Республика 846 1
Россия - УФО - Свердловская область 2026 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5177 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8943 1
Аренда 2736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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