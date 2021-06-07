Сеть магазинов «Домовой» расширила возможности работы с заказами на кассе

«Домовой», федеральная сеть магазинов товаров для дома, обновила версию кассовой системы Set Retail, в которой успешно работала 10 лет. С новыми инструментами ритейлер оптимизировал целый ряд процессов. Ключевые результаты — работа на кассе с новыми видами заказов покупателей, удобные инструменты для маркетологов компании и оборот маркированных товаров. Все 200 касс магазинов «Домовой» работают в Set Retail 10.

К заказам через интернет-магазин, с которыми «Домовой» работает уже давно, добавились заказ и предоплата товаров по каталогу прямо в магазине — это практикуется в случае дорогостоящих товаров или тех, которых нет в текущем магазине. Мерные товары (кабель, ткани) в торговом зале оформляются в виде мягкого чека — с ним покупатель идёт на кассу, а затем по нему может даже осуществить возврат. В случае уценки товара номер мягкого чека превращают в штрихкод уценки — это предотвращает двойные продажи одного и того же товара, поскольку мягкие чеки гасятся. Расширить возможности клиентского сервиса помог модуль Set Kit, предназначенный для работы с заказами покупателей.

Отдел маркетинга сети расширил инструментарий — в системе настраиваются практически любые акционные механики. Работу отдела автоматизировали, упростили внутренние бизнес-процессы компании — теперь на запуск новой акции силами рядового маркетолога уходит не более 10 минут. В планах ритейлера на 2021 г. — бонусная программа лояльности. Интеграция Set Retail 10 и CRM/CDP-системы Mindbox позволит вести с покупателем персонализированную коммуникацию, предлагать индивидуальные скидки и бонусы к реализации на кассе магазина.

Оборот маркированной продукции соответствует всем требованиям законодательства — это касается российских марок обуви для дома и текстиля, которые продаются в сети «Домовой». Среди других преимуществ обновления — уменьшение размеров чеков, что сократило затраты на расходные материалы.

Сотрудники сети отметили кардинальное улучшение интерфейса — система ведёт кассира по чеку, не давая ошибиться, а полный цикл погружения кассира в работу с разбором всех сценариев занимает 30 минут. Действующие сотрудники быстро переучились, а новые адаптируются быстрее, чем раньше.

Павел Неумоев, директор по маркетингу и рекламе «УК «Старт», сказал: «Set Retail 10 для сети «Домовой» не просто новая версия кассового решения. Это, скорее, платформа, на базе которой мы успешно решаем целый спектр задач. Разных, но одинаково важных для развития сети: расширяем возможности покупки онлайн, упрощаем для покупателей работу с заказами, а отдел маркетинга получил с Set эффективный инструментарий. Теперь мы можем своими силами, без участия ИТ-специалистов быстро настраивать и запускать новые маркетинговые акции лояльности. Если нужно – буквально за 10 минут».