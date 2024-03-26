CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 ь мониторинг основных показателей по работе касс в ЛК (смены, наличие/отсутствие чеков, статусы ФН, ФФД согласно протоколам ФНС и др.), мониторинг корректности фискальных документов в ЛК (стату

Платежный интегратор Assist запустил сервис онлайн-фискализации в Казахстане Разработчик и интегратор платежных решений Assist запустил услугу фискализации онлайн-платежей для предприятий электронной торговли, работающих на территории К

Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут дной торговли и мобильных сотрудников. В отличие от аппаратных онлайн-касс, облачная касса способна фискализировать платежи, поступающие со всех платежных устройств и каналов продаж. Чеки в это

Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей на карты физлиц Модульбанк запустил API для удаленной фискализации платежей с расчетного счета на карты физических лиц. Сервис Carcraft стал первым клиентом, для которого банк настроил интеграцию и установил выделенную удаленную онлайн-кассу. Carc

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 и. Бизнес, торгующий маркированными товарами, активно переходил на новый формат фискальных данных — ФФД 1.2. Для этого ритейлерам понадобилось обновить кассовое ПО, а тем, у кого касса не вошла

«Эвотор» и «Сбер» представили облачную кассу твенном ЦОД «Эвотора», быструю регистрацию кассы в ФНС, подключение к оператору фискальных данных. «Потенциал рынка фискализации онлайн-платежей огромен. По нашим оценкам, только 15% интернет-м

CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных лжны будут использовать только фискальные накопители, поддерживающие форматы фискальных документов (ФФД) версии 1.2 — они лучше адаптированы для работы с системой маркировки. По мнению Антона Р

CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных ода на онлайн-кассы стартовал в 2017 г. Он дал старт появлению на рынке совершенно нового сегмента: операторов фискальных данных (ОФД) — компаний, чей бизнес строится на получении, хранении и о

Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы Модульбанк запустил сервис удаленной фискализации на базе Модулькассы. Первая версия приложения уже работает на всех устройствах, а в июне 2019 г. будет доработана версия для мобильных устройств на Android, приложение доступно для

«АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса новинки - цена, фискальный регистратор «АТОЛ 1Ф» стоит всего 7500 рублей. В эту стоимость не входит фискальный накопитель, который необходимо приобретать отдельно. Его стоимость и срок действия

Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных х аппаратов и фискальных накопителей, брендирования чеков и бесшовной регистрации кассы в ФНС через ЛК ОФД (через API, без перехода в ЛК ФНС). CNews Analytics: Крупнейшие операторы фискальных д

OFD.RU реализовал бесшовную смену оператора фискальных данных тся на OFD.RU. Никаких дополнительных настроек на кассе или в Личном кабинете производить не нужно.«Выбор оператора фискальных данных – ответственный процесс, и подход к нему должен быть соотве

OFD.RU и Uniteller запустили решение для онлайн-фискализации нлайн-кассам и планирующим сменить платежный сервис. В Uniteller отметили, что удобство комплексного решения заключается в предоставлении всех необходимых компонентов для работы онлайн-касс под ключ: фискализации, интернет-эквайринга, кассового ЦОДа, аренды уже зарегистрированных в OFD.RU онлайн-касс. Также доступно обслуживание в режиме «одного окна» на стороне Uniteller. Решение также вкл

Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД» бновленного парка контрольно-кассовой техники на новый порядок работы. Об этом CNews сообщили в «Первом ОФД». В декабре прошлого года «Первый ОФД» выиграл тендер, проведенный компанией «Эльдорадо» на услуги ОФД. Магазины бытовой техники и электроники уже начали перевод своих торговых точек на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже п

OFD.RU, «Старрус» и CloudPayments запускают решение под ключ для интернет-магазинов Оператор фискальных данных OFD.RU, производитель онлайн-касс компания «Старрус» и платежный сервис CloudPayments объявили о запуске комплексного решения CloudKassir под ключ по онлайн-фискализации для e-commerce, полностью соответствующее требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…». Теперь любой интернет-магазин может начать пользоваться онлайн-касса

Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ того, как был принят платёж — через мобильный терминал или онлайн, записывает данные о транзакции в фискальный накопитель и передаёт их в ОФД, а затем в налоговую. Сервис Lifepay позиционирует

«Такском» стал оператором фискальных данных ие на обработку фискальных данных. Как результат, 31 августа 2016 г. компания была внесена в реестр операторов фискальных данных ФНС России, сообщили CNews в «Такском». Для осуществления деятел