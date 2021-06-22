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Интеграция Внедрения
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Fix Price внедряет систему учета и контроля оборота маркированного товара

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price запустила пилотное внедрение модуля Set Mark Centrum для автоматизации учета и обязательного контроля оборота маркированного товара, согласно законодательству России.

Модуль позволяет автоматизировать учет и контролирует оборот маркированного товара централизованно по торговой сети, предупреждая нарушения и штрафы до 300 тыс. руб., а также административную и уголовную ответственность с лишением конфискованного товара.

«Данный функционал позволит нам решить множество задач в рамках работы с маркированными товарами, в том числе, соответствовать требованиям законодательства в части маркировки, предотвратить ошибки кассиров, продажи контрафакта, выявить недобросовестных поставщиков и исключить провокации конкурентов», — сказал начальник службы информационных технологий Fix Price, Олег Лексин.

Сервис также блокирует операции с марками, не поставленными на учет, не допускает повторную продажу товара с одной маркой и предотвращает возврат товара, купленного в другой торговой сети, фиксирует все факты нарушений при работе с маркированным товаром.

Внедрение Set Mark Centrum в торговой сети Fix Price обусловлено поэтапным расширением категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке. Функционирование модуля планируется на всех кассах торговой сети Fix Price под управлением центрального сервера, расположенного в дата-центре. Разработчиком и интегратором решения является компания CSI (Crystal Service Integration).

На сегодняшний день система Set Mark Centrum введена в продуктивную эксплуатацию во всех торговых точках Fix Price по категории «Обувь», в дальнейшем планируется подключение других категорий товаров, подлежащих обязательной маркировке.

«В случае крупной сети, когда уже работают тысячи магазинов и активно открываются новые, Set Mark Centrum — эффективное решение. Ритейлер полностью контролирует оборот маркированных товаров, централизация обеспечивает удобство управления и поддерживает открытие новых точек без дополнительных ресурсов. Вместе с Fix Price после успешного внедрения Set Mark Centrum на категорию "Обувь" планируем внедрение на другие товары, подлежащие маркировке и доступные в Fix Price», — отметил Алексей Анкудинов, директор по продажам продуктов Set компании CSI.

Эльяс Касми

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