«Покупочка» сэкономила 2 млн рублей на чековой ленте и усилила контроль продаж маркированной продукции

Сеть универсамов «Покупочка» обновила парк фискальных регистраторов, установила Touch-кассы в зоне кафе и подключила сервис для контроля оборота маркированной продукции — ритейлер модернизировал программные решения и оборудование кассовой зоны, чтобы иметь своевременную поддержку всех требований законодательства РФ. Выбор в очередной раз пал на решения CSI (кассы сети больше 5 лет работают на Set Retail).

В сети использовались параллельно 2 модели фискальных регистраторов разных производителей. Обе работали отлично, но трудности создавала одновременная работа с двумя разными шаблонами чеков. Чтобы освободиться от двойной работы в обслуживании функциональности ФР, ритейлер сделал выбор в пользу одного из двух решений — «Пирит 2Ф» от CSI — и приобрел летом прошлого года 900 штук для оснащения сети. Удалось скорректировать форму чека, сократить расход ленты, а также предоставить новые возможности отделу маркетинга — печать изображений в чеке.

Игорь Маришин, заместитель ИТ-директора сети «Покупочка», сказал: «Мы изменили структуру подвала чека. Совместили в одном блоке печать данных о фискализации и QR-код (ранее они печатались друг за другом) — тем самым мы выиграли где-то 1,5 см в каждом чеке. Убрали из печати технический штрихкод, выполнили еще несколько доработок. В общей сложности ежемесячный расход бумаги сократился на 7%, что позволяет нам экономить на печати чеков до 2 млн рублей в год».

Touch-кассы CSI в зонах кафе внутри магазина в связке с сенсорным моноблоком T-POS II стали частью клиентского сервиса.

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Для контроля оборота маркированной продукции ритейлер подключил сервис Set Mark Centrum для продовольственных и непродовольственных товаров (сигареты, обувь) и Set Mark Alko для учета продажи акцизного алкоголя.

«С внедрением сервиса Set Mark оборот маркированной продукции стал подконтрольным. Раньше было сложно отследить нарушения, все проблемы выявлялись в ходе ревизий. С Set Mark мы стали получать оперативную информацию в реальном времени, задержек в процессе контроля больше нет», – сказал Игорь Маришин.