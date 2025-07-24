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DORS


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 «Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала 1
31.05.2018 Merlion сообщила о начале развития направление банковского и кассового оборудования 1
29.05.2018 Крупнейший российский дистрибьютор электроники Merlion начал торговать кофе 1
24.10.2016 «Мультикарта» и Dors завершили тестирование нового банкомата 1
12.05.2015 Среднерусский банк Сбербанка передал банкоматы на аутсорсинг в «ЛАН АТМсервис» 1
06.04.2015 «ЛАН АТМсервис» принял на комплексное техническое обслуживание более 70% банкоматов и терминалов Поволжского «Сбербанка» 1
26.01.2015 «ЛАН АТМсервис» продолжит обслуживать банкоматы «Московского банка Сбербанка» 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
17.12.2012 «ЦФТ-Банкомат» интегрирован с банкоматом Dors 4010 1
25.10.2011 ЦФТ и ДОРС предложат банкам системы банковского самообслуживания серии DORS PTM 1
25.07.2011 БИТ автоматизировал московский «Магазин космических сувениров» 1
15.03.2011 БИТ автоматизировал французскую булочную «Мадам Буланже» 1
11.01.2011 БИТ автоматизировал работу с клиентами в магазине Polisson 1
06.12.2010 БИТ автоматизировал спортивный магазин «Сити Спорт-М» 1
29.02.2008 БИТ автоматизировал магазин-галерею «Открытый Мир» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

DORS и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 5
8600 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 4
Ланит ЛАН АТМсервис 36 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 158 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 3
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 3
Merlion - Мерлион 849 2
Magner 3 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 515 2
SFOUR 13 2
Merlion iRU - Деловой офис 319 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 663 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion Engineering 11 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Крок - Croc 1788 1
Merlion Бюрократ 45 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Элвис-НеоТек 48 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
Security Systems Company - Секьюрити Системс Компани 1 1
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7789 3
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 92 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 1
Лента - Сеть розничной торговли 2185 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 304 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 1
Газпром нефть 646 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 216 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Центр интегрального развития человека 1 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Nescafé 5 1
Московский планетарий 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2229 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32499 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 4
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 845 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5997 3
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 45 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3422 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12017 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3524 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54174 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3041 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5487 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69533 2
Оцифровка - Digitization 4764 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16465 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1563 2
Маркировка - Marking 1148 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1459 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1117 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14076 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1904 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1993 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2574 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29757 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5341 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11686 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 682 1
Аксессуары 4010 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1394 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7688 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 559 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 910 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 329 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3039 1
Zebra QL - Zebra GC - Zebra GK - Zebra TLP - Zebra LP - Zebra ZC - Zebra ZD - Zebra ZQ - Zebra ZT - Zebra ZQ - Zebra ZXP Series - серия термопринтеров - мобильные термотрансферные принтеры печати этикеток и чеков - термотрансферные RFID-принтеры 33 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 457 3
АТОЛ ForPOSt 22 3
Honeywell Metrologic 52 2
Posiflex CR 8 2
Posiflex PD 6 2
1С:Розница 104 1
CSI Set Prisma 19 1
АТОЛ Frontol 54 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2355 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 467 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
ЦФТ Банкомат 4 1
Posiflex Aura 9 1
Posiflex JIVA 3 1
Posiflex LM 1 1
Posiflex PB 1 1
Posiflex KB 2 1
Bosch Tassimo - Bosch TIS - Bosch TАS - Bosch CTL - Bosch VeroSelection - Bosch Private collection - Bosch TKA - Bosch TCA - Bosch Solitaire - кофеварки - кофемашина 22 1
Владимиров Андрей 18 3
Десслер Константин 5 1
Курочкин Алексей 15 1
Андреев Максим 40 1
Кошелев Сергей 4 1
Свириденко Кирилл 40 1
Хрулев Андрей 14 1
Лебединский Николай 3 1
Вейкин Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151204 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44599 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14315 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2345 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18057 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4139 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 244 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 690 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 790 1
Россия - ПФО - Самарская область 1396 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 634 1
Россия - ПФО - Саратовская область 771 1
Россия - ПФО - Пензенская область 614 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 646 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 743 1
Европа 24454 1
Франция - Французская Республика 7925 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49795 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25094 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5079 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7111 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 624 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5151 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19561 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1205 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3118 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3048 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2847 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5716 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6142 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 528 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1328 1
Ergonomics - Эргономика 1640 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1703 1
Forbes - Форбс 875 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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