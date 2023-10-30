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Бухгалтерия Учётные системы Accounting systems Учетные решения Accounting Engine Финансовый учёт Информационная система финансового учета Рабочее место бухгалтера

Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации

СОБЫТИЯ

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30.10.2023 «Диасофт» разрабатывает новое поколение продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine)

Компания «Диасофт» начала разработку нового поколения продуктов класса «Учетные решения» (Accounting Engine), входящих в состав платформы развития Digital Q.Accounting. Для этих продуктов компания предлагает новый подход к внедрению, который станет более эффективным по сравнению с к
21.05.2020 Единая система бухучета и отчетности в Вологодской области переведена на ОС Astra Linux

ГК Astra Linux сообщила об успешном переводе всех компонентов Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Вологодской области (ЕЦИС), созданной на базе АС «Смета», на операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версии 1.6. Проект реал
10.02.2020 В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности

сокращения затрат на ведение учета, улучшить качество выполнения учетных функций путём оптимизации документооборота. В Самарской области успешно завершен первый этап проекта централизации бюджетного учета и отчетности Для руководства региона доступны интерактивные аналитические отчеты на основе данных ЦИС в разрезе всех аспектов учета и отчетности, что позволяет отслеживать изменени
12.04.2019 В госсекторе Новосибирской области автоматизируют бюджетный учет

В Новосибирской области централизация учета и отчетности в госсекторе идет с 2016 года. В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области создана и с 1 января 2017 года введена в действ
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета

Каждый регион подходит к процессу централизации бухгалтерского учета и отчетности со своим опытом создания отраслевых центров учета, методологическими особенностями организационными и техническими возможностями. Эффективное решение Региональные информацион
15.02.2013 «Дженерал Тракс Груп» автоматизировал финансовый учет на базе «1С:Бухгалтерии 8»

Специализированный центр по продаже и обслуживанию грузовых автомобилей «Дженерал Тракс Груп» (Тольятти) автоматизировал финансовый учет на базе программы «1С:Бухгалтерия 8. Проф». Система обеспечивает эффективность ведения финансового и кадрового учета и способствует достижению основной цели компании — оперативн
31.07.2012 Horze Russia автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Horze Russia, российское представительство производителя амуниции и экипировки для конного спорта, автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с требованиями российского законодательства и корпоративными стандартами. Проект является международным и реализуется заказчиком сов
09.09.2011 УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ

так прокомментировал итоги проекта: «Мы довольны результатами внедрения. Программный продукт “1C:Управление корпоративными финансами” позволил нам объединить в информационной системе бюджетирование и финансовый учет 6 торговых комплексов. Программа помогает нам эффективно управлять финансами группы, а значит, повышать уровень обслуживания самих объектов. Сотрудничество с БИТ планируем продо
01.09.2010 Российская «дочка» Lanxess автоматизировала финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX с помощью GMCS

Компания GMCS сообщила о том, что российское подразделение немецкого химического концерна Lanxess – «Ланксесс» – автоматизировало финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX в соответствии с нормами российского законодательства и корпоративными стандартами финансовой отчетности. Концерн Lanxess AG является крупным произ
14.07.2010 «Союзснаб» автоматизирует финансовый учет на базе Microsoft Dynamics AX

алтинга», внедряемая система будет являться ключевым звеном в архитектуре корпоративной информационной системы, позволяющим осуществить полную поддержку процессов финансового учёта. На текущий момент финансовый учет ведется с помощью разрозненных учетных систем, в результате чего затягивается время на подготовку отчетности, а также появляются ошибки при консолидации данных. Внедрение DAX до
08.07.2010 «Гроссмейстер» запускает «лайт»-версию решения «Оперативный Финансовый Учет»: автоматизация бюджетирования без затрат на ПО

Компания «Гроссмейстер» объявила о запуске проекта по распространению программного комплекса «Оперативный Финансовый Учет» в версии «лайт» («ОФУ-лайт»). Программный комплекс «ОФУ-лайт» пр
23.03.2010 «Илим» внедряет систему учета и отчетности на базе решений SAP: завершён первый этап

Проектом консолидации отчетности по МСФО на базе решений SAP ERP и SAP SEM-BCS завершился первый этап долгосрочной программы по созданию корпоративной системы учета и отчетности предприятий Группы «Илим». Партнером по внедрению выступила компания BDO (Россия). Решение о старте проекта по внедрению новой системы на базе решения SAP SEM-BCS было принят
13.12.2006 Пенсионный фонд РФ развивает АИС бюджетного учета и отчетности

Пенсионный фонд РФ планирует реализовать проект по развитию АИС бюджетного учета и отчетности, используемой в исполнительной дирекции и региональных отделениях ПФР. В этих целях фонд проводит открытый конкурс №ПА-23–29/11986 по выбору поставщика ПО на платформе «

Публикаций - 365, упоминаний - 375

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

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SAP SE 5635 46
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Инталев - Intalev 275 22
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 8
Ростелеком 11091 7
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1528 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 716 6
ОТР ГК - ОТР 2000 231 6
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 6
МегаФон 11050 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
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Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 257 4
1С НПЦ - 1С Научно-производственный центр 17 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3491 3
Softline - Софтлайн 3830 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 9
НСПК - Национальная система платежных карт 965 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 6
Почта России ПАО 2405 6
РЖД - Российские железные дороги 2113 5
Альфа-Банк 1997 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 5
Газпром нефть 752 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 518 5
Шереметьево Хэндлинг 51 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 4
ГПБ - Газпромбанк 1300 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 4
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 4
Шанс Авто 7 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 3
МКБ - Московский кредитный банк 660 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1920 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 3
Ингосстрах СПАО 487 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 392 3
Роснефть НК - нефтяная компания 565 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 648 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 3
BFT - Building the Future of Tobacco - ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 152 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Unicon - Юникон Консалтинг 38 3
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 2
Morgan, Grenfell & Co - Морган Грэнфелл секьюритиз 4 2
Татнефть - Банк Зенит - Липецккомбанк 14 2
Федеральное казначейство России 1965 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2151 25
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 15
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1585 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1013 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3632 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 5
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3103 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1624 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2923 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 4
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 193 4
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 227 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3231 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 3
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 3
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 3
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 3
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1089 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 3
ГосИнформСистемы 166 2
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XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 84 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 153 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 74 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 159 1
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РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3747 20
Microsoft Office 4253 18
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Microsoft Windows 17075 15
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Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 15
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 235 15
Linux OS 11724 13
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 12
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 11
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 11
Инталев Корпоративный менеджмент 49 11
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 724 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6443 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 8
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 327 8
Google Android 15411 7
Oracle Java - язык программирования 3510 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 754 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1325 7
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 7
Криста НПО АС Смета 10 7
Apple iOS 8678 6
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 6
1С:Консолидация 54 6
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 266 6
Парус Бюджет 72 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1084 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 636 5
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Курочкин Алексей 17 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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