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«Лента» запустила собственную систему автоматизированного подбора персонала

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть, разработала собственную систему подбора персонала. Решение позволит автоматизировать и ускорить HR-процессы.

Новая автоматизированная система подбора персонала «STAR-Подбор» создана специально для «Ленты» на базе отечественной платформы DORS компании «Аксис Про». Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Система подбора персонала учитывает особенности офисного и массового найма, заявки провайдерам и кадровым агентствам. Руководители получили большую самостоятельность работы в одной системе и контроль на каждом этапе. Решение предоставляет дополнительные удобства для HR-специалистов и рекрутеров: они могут отслеживать путь кандидата, получать обратную связь и анализировать эффективность процессов найма. Соискатели cмогут самостоятельно планировать собеседования и предоставлять необходимые документы. Благодаря внедрению системы «Лента» повысит скорость найма персонала и укомплектованность, а также снизит долю ручных процессов.

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Бизнес

Директор по персоналу «Ленты» Татьяна Юркевич: «Мы стали одними из первых в ретейле, кто создал свою собственную систему подбора персонала, и это первый шаг в реализации новой ИТ-системы управления процессами, связанными с людьми. Модуль подбора персонала учитывает особенности офисного и массового найма. А самое главное – он более гибкий, быстрый и прозрачный по сравнению с решением, которое мы использовали ранее. Это значит, что все участники процесса будут тратить меньше сил и времени на подбор новых сотрудников, а компания будет быстрее укомплектовывать штат и оптимизировать затраты на рекрутинг».

«Лента» планирует развивать продукт и внедрять новые программные модули.

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