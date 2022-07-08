Русская смекалка против дефицита микросхем. Сбербанк вынимает чипы из старых карт, чтобы поставить в новые

Сбербанк нашел способ сэкономить на выпуске пластиковых карт. Он использует чипы из уже выпущенных, но невостребованных клиентами карт, в новых. Это позволяет экономить гигантские суммы денег – вплоть до 1 млрд руб. в 2022 г. Тем не менее, другие банки не спешат следовать примеру Сбербанка, да и сам «Сбер» еще весной 2022 г. не планировал заниматься подобным, хотя ему поступали такие предложения.

Русская смекалка в банковской сфере

Сбербанк начал использовать чипы из неактивированных пластиковых карт и монтировать их в новые в попытке победить дефицит микросхем. Об этом открыто заявила руководитель отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. Первым об этом упомянул портал VC.

«Мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты», – сказала она. Пока что, со слов Маклашиной, «под нож» идут лишь те карты, что были выпущены по заказу клиентов, но те по какой-либо причине не смогли или не стали их забирать.

Подобные невостребованные карты отправляются в спецхранилище в банке, где, как выяснилось, ждет своей очереди на переработку. Ольга Маклашина утверждает, что повторным использованием из памяти чипа удаляется вся информация, после чего карта отправляется производителю для извлечения микросхемы с последующим монтажом на новую карту.

Выгода очевидна

Для банка подобное «мародерство» имеет двойную выгоду. Повторное использование чипов позволяет снизить риск их дефицита, особенно в эпоху антироссийских санкций, к тому же это уменьшает расходы финорганизации. По данным агентств «Прайм», Сбербанк ежемесячно пополняет свою «коллекцию» невостребованных и неактивированных карт на 375 тыс. шт. Если каждую из них отправить на процедуру извлечения чипа, это позволит сэкономить крупную сумму денег. По прогнозам экспертов агентства, такой подход в итоге снизит расходы банка на 1 млрд руб. по итогам 2022 г.

Банки пока не спешат следовать примеру «Сбера»

Наличие выгоды от повторного использования чипов банковских карт подтверждает и глава Национального платежного совета Алма Обаева. По ее словам, карта с чипом, заимствованным у «донора», «точно будет дешевле, потому что чип покупать уже не надо, а он составляет значительную часть стоимости».

Подводные камни

Вероятность успешного переноса чипа из одной карты в другую, на самом деле, не очень высокая, утверждает один из источников издания. С его слов, повторная переработка карт связана с очень высоким процентом брака – приблизительно на уровне 40%.

Кроме того, повторное использование допускают не все современные чипы банковских карт. «Для этого подходят только чипы Java, мы рассматривали возможность повторного использования чипов из невостребованных карт, но выяснилось, что у нас карт с таким чипом мало и игра не стоит свеч», – сказал источник издания в одном из крупных банков.

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В то же время даже в этой сфере возможно своего рода импортозамещение. К примеру, чипы из карт ушедших из России платежных систем Visa и MasterCard могут быть перепрошиты под отечественную систему «Мир», поскольку во всех этих картах используются микросхемы одного стандарта – EMV.

От отрицания к принятию

Российские производители карт, в большинстве своем, имеют необходимое для «пересадки» чипов оборудование. Более того, они предлагали банкам воспользоваться такой услугой еще в марте 2022 г., сразу после ввода первых санкций.

По словам источника «Коммерсанта», на тот момент все банки ответили на это предложение отказом. В их числе был и Сбербанк, который спустя всего несколько месяцев пересмотрел свое отношение к повторному использованию микросхем. Что именно повлияло на это, неизвестно.

Цифра вместо аналога

По оценке независимого эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, схема по повторному использованию чипов «очень нестандартная». Он сообщил изданию, что другие банки едва ли решат последовать примеру Сбербанка в обозримом будущем. Они, вероятно, «подождут, будут ли побочные эффекты». Это подтверждают и представители опрошенных изданием российских банков.

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Другие собеседники издания утверждают, что повторное использование микросхем подходит только для банков, выпускающих большое количество карт. Другим же будет выгоднее продвигать виртуальные банковские карты.