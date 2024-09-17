Два из трех айтишников работают в гибриде – опрос Pridex

Pridex, технологическая и строительная компания в сфере коммерческой недвижимости, провела опрос специалистов по управлению персоналом о перспективах развития гибридного формата работы. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

Абсолютное большинство респондентов отметили, что в их компаниях практикуется гибрид, однако лишь у 30% такая возможность предусмотрена для подавляющей части сотрудников – гораздо чаще все зависит от отдела. Так, частично удаленный график наиболее распространен среди ИT-специалистов – об этом заявили 67% участников опроса; таким образом, два из трех айтишников работают в гибриде. На втором месте находятся сотрудники отдела маркетинга, среди которых подобного графика придерживается практически каждый второй (46% опрошенных). Сразу следом за ними идет HR-департамент (43%). Последнее место занял административно-хозяйственный отдел – лишь 6% респондентов ответили, что в их компаниях подобные специалисты могут работать в гибриде.

Отсутствие самодисциплины у сотрудников выделяется HR-специалистами как основная причина, которая мешает компаниям эффективно выстраивать гибридную работу – такого мнения придерживаются 46% опрошенных. На втором месте – нехватка продвинутой ИT-инфраструктуры (30%).

При этом 95% участников исследования признают, что именно гибрид является наиболее оптимальным форматом работы. Большинство HR-специалистов рассматривает частично удаленный график в первую очередь как инструмент мотивации сотрудников, уже работающих в компании – такой ответ дали 78% опрошенных. 58% респондентов также отметили ценность гибридного формата для привлечения новых кадров, а менее трети считают, что он позволяет эффективнее использовать офисные площади.

Дмитрий Вишняков, управляющий директор Pridex: «Опасения относительно снижения уровня вовлеченности при внедрении гибридной модели, безусловно, можно понять. Однако многие компании забывают: для того, чтобы новый формат был эффективным, недостаточно просто адаптировать трудовой договор и выдать сотруднику ноутбук. Необходимы соответствующие решения в части цифровизации и адаптации самого офисного пространства: удобные и понятные системы бронирования, продвинутые ВКС-системы, уменьшение количества рабочих станций и расширение зон для коммуникации и командного взаимодействия и др. Современные сотрудники ценят активность и мобильность, поэтому и офис также должен стать “активным”».

В перспективе 10 лет гибридный формат работы станет нормой для всех современных компаний, уверены 84% опрошенных. При этом 61% респондентов отметили, что такой график будет рассматриваться в первую очередь как возможность помочь сотрудникам улучшить баланс между личной и профессиональной жизнью, а не просто в качестве инструмента привлечения и удержания персонала. 57% участников также считают, что в будущем возрастет влияние гибрида на экономическую эффективность – прежде всего это подразумевает более грамотное использование офисного пространства.