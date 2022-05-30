Ставший дефицитным банковский «пластик» в Россию привезут из Китая. «Микрон» не справляется

Российские власти готовы поддержать китайских поставщиков болванок банковских карт со встроенным чипом. Российский «чипмейкер №1» завод «Микрон» уже перегружен заказами. Согласятся ли на сотрудничество компании из КНР, и как быстро удастся наладить логистику, пока неизвестно.



В ожидании китайских чипов

Власти России готовы пустить на отечественный рынок производителей болванок банковских карт со встроенным чипом из Китая (КНР). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников совещания, инициированного Банком России (Центробанк, ЦБ) и Минпромторгом.

Решение могут принять из-за проблем с ввозом импортных чипов на фоне геополитического кризиса и глобального дефицита полупроводников. Кроме того, на данный момент мощности завода «Микрона» в Зеленограде, который называет себя «чипмейкером №1» в России, не покрывают спрос на «пластик» в стране. Также известно, что представители Банка России и Минпромторга на совещании просили российских производителей предоставить гарантии того, что спрос кредитных организаций на «пластик» будет удовлетворен.

«Наши производители смогут обеспечить существенную долю потребности, при этом от иностранных чипов мы не отказываемся, — отметили представители Минпромторга, добавив, что окончательные решения еще не приняты.

Взлетевший спрос на банковский «пластик» в России покроют производители из КНР

Как отметил в разговоре с «Коммерсантом» эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков, если решение будет принято, и КНР согласится работать с Россией, несмотря на санкции, быстро перестроиться на китайских поставщиков все равно не получится. Так, к примеру, останется открытым вопрос сертификации новых производителей по стандартам платежной системы «Мир». Также им нужно будет время на то, чтобы открыть в стране представительство, заключить договоры, решить вопросы с логистикой и оплатой.

Спрос на карты подрос

Как выглядит ситуация с потребностью в банковских картах, стало известно на совещании 9 марта 2022 г., на котором также присутствовали сотрудники «Альфа-банка», ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Сбербанка, Совкомбанка и других кредитных организаций. Представители отрасли сообщили, что до конца 2022 г. банкам потребуется 115-120 млн банковских карт, а ряд экспертов оценил потребность еще выше — в 170 млн карт. Ситуация с «пластиком» обострилась после ухода из России Visa и Mastercard, массового перехода россиян на карты «Мир» и отключения Pay-сервисов, которые позволяли расплачиваться смартфоном.

Покрыть потребности банков в таком масштабе российский «Микрон» не способен: пока предельный объем чипов, которые может выпускать завод, достигает 10–13 млн штук в год.

Как работает «Микрон»

Напомним, завод «Микрон» начал работу в стране с 1959 г. В одноименную группу сейчас входят московское АО «Микрон», петербургское АО «Светлана-полупроводники», китайский сборочный цех в Шэньчжэне и ряд торговых представительств в Китае и на Тайване. Сама группа входит в компанию «Элемент», которая объединяет микроэлектронные предприятия «Ростеха». В апреле 2022 г. завод оказался под санкциями США, и одной из причин ввода ограничений в отношении «Микрона» стала как раз разработка предприятием чипов для национальной системы платежных карт «Мир».

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Тем не менее, к 2025 г. предприятие обещает увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза. Так, через 3,5 года суммарный выпуск кремниевых пластин для микросхем с топологией 180-90 нм должен вырасти с 3000 в месяц до 6000.

Расширять производство руководство «Микрона» планируют из-за большого количества заказов от российских клиентов. Из-за западных санкций отечественные производители в спешном порядке начали переходить на российские чипы — они понадобились как для гаджетов интернета вещей, так и для телеметрического оборудования. С апреля 2022 г. карты москвича также стали выпускать с микросхемой российского производства. Продукция российского завода набирает популярность, несмотря на то, что на предприятии производят чипы, актуальные 20 лет назад – 65 нм, вместо четырех нанометровых, которые отгружает тайваньская TSMC.