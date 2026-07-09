«Рехау» перевела управление проектами с Jira на отечественную платформу EvaTeam с помощью «Софтлайн Решений»

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла компании «Рехау» перейти на российскую систему управления проектами, задачами и бизнес-процессами EvaTeam в рамках импортозамещения. На базе платформы была полностью автоматизирована проектная деятельность цифрового офиса. Специалисты «Софтлайн Решений» внедрили EvaTeam и осуществили миграцию данных. Главным итогом проекта стало создание отказоустойчивого суверенного стандарта управления, который позволил компании «Рехау» сохранить культуру и динамику разработки. Об этом CNews сообщил представитель «Софтлайн Решений».

Компания «Рехау» – производитель систем из полимерных материалов с непрерывным циклом производства. Портфель ИТ- и цифровых проектов компании управлялся по методологии Agile. Предприятию требовалось заменить иностранные системы управления проектами Jira и Confluence на зрелый российский инструмент для трекинга задач и ведения базы знаний. Необходимо было обеспечить бесшовное импортозамещение ПО без остановки операционной деятельности и создать единый корпоративный стандарт проектного управления по используемой методологии.

Заказчик остановил выбор на платформе EvaTeam из-за максимальной близости к экосистеме, которую компания использовала ранее. В частности, речь идет о минимальных отличиях в UX/UI для быстрого переобучения сотрудников. Кроме того, среди критериев выбора – наличие зрелой облачной платформы и возможность оперативной доработки продукта под требования клиента.

Специалисты «Софтлайн Решений» реализовали проект в несколько этапов: проектирование и анализ требований, развертывание системы и миграция данных. Команда «Софтлайн Решений» организовала миграцию в короткие сроки – за одни выходные. В результате каждому новому проекту теперь в обязательном порядке сопутствуют две сущности: EvaProject: инструмент для управления спринтами, распределения задач и визуализации процессов на Kanban-досках в рамках Agile-подхода; EvaWiki: единая база знаний и проектная документация, заменяющая Confluence.

«Главным преимуществом EvaTeam стала их команда. Внедрение получилось максимально win-win: получили гибкие условия и соответствующий всем требованиям продукт, который развивается прямо глазах. Сейчас EvaTeam в Рехау – это стандарт де-факто, люди привыкли к системе, она нативна и понятна», – сказал Дмитрий Брацун, директор по цифровому и информационному развитию «Рехау».

«Проект для «Рехау» требовал ювелирной точности: любая задержка в миграции могла повлиять на смежные бизнес-процессы. Благодаря высокой ИТ-компетентности команды заказчика и открытости коллег из EvaTeam нам удалось перевести проектный офис на новую платформу в кратчайшие сроки», – сказала Анна Агапова, менеджер по развитию бизнеса компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

«Крупные компании сегодня ожидают от отечественных платформ не просто соответствия функциональности зарубежных аналогов, а возможности развивать свои процессы. Мы сознательно строим EvaTeam как платформу, способную адаптироваться под требования бизнеса. Проект с «Рехау» подтвердил, что переход на российское решение может происходить без остановки операционной деятельности, потери накопленных знаний и снижения эффективности команд. Для нас особенно важно, что результатом сотрудничества стали быстрая успешная миграция, запуск системы и дальнейшее развитие платформы с учетом реальных требований enterprise-сегмента», – отметил Дмитрий Дерябин, директор продукта EvaTeam.