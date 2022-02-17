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«Корус консалтинг» помогла ГК «Дело» в создании системы бизнес-аналитики

ГК «Корус консалтинг» выступила подрядчиком ГК «Дело» при разработке системы бизнес-аналитики, построенной на технологиях Power BI и SQL Azure.

Группа компаний «Дело» – российский транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ и перевозками.

Из-за значительного масштаба бизнеса и большого количества дочерних предприятий компания оперирует большими объемами финансовых и производственных данных. Для упрощения сбора и анализа информации группа приняла решение внедрить систему интерактивной отчетности класса BI. Выполняли проект специалисты ГК «Корус консалтинг».

Для реализации проекта ГК «Дело» выбрала платформу Microsoft BI, в которой часть визуализации создана на системе бизнес-аналитики MS Power BI, а хранилище данных построено на облачной базе данных SQL Azure. Облачное хранилище позволило быстро развернуть программное решение и гибко масштабировать аппаратную инфраструктуру под текущее потребление ресурсов пользователями.

В новой системе топ-менеджеры группы видят предоставленные дочерними компаниями данные и могут самостоятельно работать с отчетами, выбирая интересующие их срезы информации.

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Безопасность

«Современный инструмент, который консолидирует всю информацию о нашей работе и представляет ее в удобном виде в едином окне, значительно повысил эффективность работы с управленческой отчетностью группы. Мы предполагаем дальнейшее развитие системы для обеспечения топ-менеджмента возможностью контролировать деятельность холдинга в режиме реального времени», – сказал Андрей Ященко, вице-президент по экономике и финансам ГК «Дело».

«На наш взгляд, программное решение, которое мы внедрили совместно с проектной командой ГК “Дело”, является крайне важным этапом для эволюции процессов бизнес-анализа нашего заказчика. Появление единой точки правды и интерактивной среды отчетности может качественно изменить процессы бизнес-анализа в ГК “Дело”. Это поможет улучшить коммуникацию между подразделениями, сократить сроки получения пользователями нужной им информации, создать культуру работы с современными приложениями для бизнес-анализа», – сказал Алексей Кучин, руководитель по развитию практики BI ГК «Корус консалтинг».

«Выбор облачной платформы не случаен. Cloud-платформа обладает мощным технологическим стеком, как с точки хранения и визуализации данных, так и с точки зрения развития внутренних корпоративных сервисов компании и уровня безопасности. Эта функциональность позволит ГК “Дело” чувствовать себя уверенно при масштабировании своего бизнеса, не опасаясь того, что набор программных средств устареет, а объем данных возрастет», – отметил Константин Доброток, руководитель практики департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».

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