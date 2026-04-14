Пермэнергосбыт Пермская Энергосбытовая Компания

Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания

ПАО «Пермэнергосбыт» – крупнейший в регионе поставщик электроэнергии. Компания приобретает ее на оптовом рынке, доставляет ее до потребителей, проводит расчеты и сбор средств. ПАО «Пермэнергосбыт» осуществляет поставку более половины всей электроэнергии, потребляемой на территории Пермского края, ее клиентами являются 77% потребителей региона.

14.04.2026 «Пермэнергосбыт» готовит отчетность по ФСБУ 4 с системой автоматизации Sumra 1
10.07.2024 UserGate обеспечивает защиту сетевого периметра «Пермэнергосбыта» 5
20.12.2016 «Первый БИТ» автоматизировал бюджетирование и казначейство «Пермэнергосбыта» 3
02.09.2015 «Ростелеком» модернизировал call-центр «Пермэнергосбыта» 3
04.02.2015 «Дом.ru Бизнес» объединил офисы компании «Пермэнергосбыт» в единую информационную сеть 1
09.12.2013 «Пермэнергосбыт» перешел на электронный документооборот с помощью «СКБ Контур» 3
05.12.2013 «Пермэнергосбыт» внедрил call-центр Infinity 2
24.05.2012 «Пермэнергосбыт» строит единую систему финансово-хозяйственного управления на базе Microsoft Dynamics AX 3
10.06.2008 «Открытые Технологии» создали сеть хранения данных для «Пермэнергосбыта» 1
09.10.2007 Система «Экспресс-Энерго» заработала в Тюмени 2
03.04.2007 «КЭС-Холдинг» создает биллинговую систему на базе Oracle 1
14.11.2006 Система "Энерго-Экспресс" предлагает новые сервисы 3

Геликон Про 18 2
9294 2
ИВС Сети 12 1
Armus Pro - Армус Про 6 1
Ростелеком 10660 1
Microsoft Corporation 25550 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1720 1
HP Inc. 5845 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 930 1
Oracle Corporation 7002 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1301 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 449 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 696 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 941 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 372 1
HP - Hewlett-Packard 3659 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 264 1
Открытые технологии 728 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 28 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 544 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 215 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Федеральное казначейство России 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75707 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2092 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5396 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34800 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4396 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25815 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 631 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4043 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9096 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 59063 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24056 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32502 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13337 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1980 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 983 1
Электронный документ - Electronic document 1547 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3966 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 277 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 508 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 406 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4849 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2765 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9569 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10348 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33064 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8576 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2240 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 830 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 372 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9946 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13591 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 722 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1058 1
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 571 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3260 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 447 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13867 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26572 1
Oracle Utilities 38 1
1С:Бухгалтерия КОРП 58 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
UserGate C - UserGate D - UserGate E - UserGate F - серия межсетевых экранов 22 1
Armus Pro - SUMRA 6 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 150 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 355 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 89 1
Microsoft Dynamics 1194 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 250 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 997 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Павлов Павел 7 3
Шемякина Наталья 2 2
Смелов Эдуард 1 1
Гирев Павел 1 1
Филиппов Роман 4 1
Проворная Лариса 1 1
Волкова Светлана 4 1
Евлашина Ксения 3 1
Логинов Александр 48 1
Орлов Дмитрий 24 1
Воропаева Екатерина 22 1
Венцлавович Елена 41 1
Сафиулин Алексей 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1726 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1638 5
Россия - РФ - Российская федерация 161277 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3088 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 982 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14671 1
Россия - УФО - Тюменская область 1322 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 751 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52099 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6394 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6438 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6843 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3856 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1738 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 694 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10656 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3829 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2524 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1458 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 208 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6584 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 445 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20846 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26488 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2876 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1938 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1279 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15513 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 405 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2615 1
