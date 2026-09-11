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TMS Treasury Management System Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга АИС УКО Автоматизированная информационная система управления казначейскими операциями

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2026 Российский энергетический гигант отказывается от SAP в пользу отечественного ПО 1
02.07.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor 1
24.06.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира строит систему управления предприятием на базе «1С» 1
03.10.2024 Новый технологический бандл: решение data-экосистемы Tantor и TMS FinAxio теперь доступны в виде единого комплекта 1
24.04.2024 СУБД Tantor и «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio прошли проверку на совместимость 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
02.04.2019 TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS 1
01.11.2016 Максим Михалев - Мы наблюдаем рост спроса на консалтинг и проектирование 1
26.02.2016 «Алмазы России» остались верны ПО SAP 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

TMS и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5624 5
9657 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3138 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 317 2
Цифровая экспертиза АО 4 2
Oracle Corporation 7097 2
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 304 1
Digital Vision 5 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 279 1
Парадигма 169 1
АФК Система - Sistema Smarttech - Directual 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Yandex - Яндекс 9311 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15988 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Diasoft - Диасофт 1166 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Naumen - Наумен 759 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 438 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
McKinsey & Company Int 296 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 705 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 205 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 1
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 384 1
Vintage Wines SA 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1282 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8961 2
Газпром ПАО 1497 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 329 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 37 1
Гарантия фонд 1 1
МЭСК - Мордовская энергосбытовая компания - Мордовэнергосбыт - Мордовэнерго 6 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Почта России ПАО 2382 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 1
Северсталь ПАО - Severstal 636 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Газпром нефть 737 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 299 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 150 1
Локотех - Локомотивные технологии 72 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
Рослокомотив 1 1
Федеральное казначейство России 1953 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5773 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13995 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3675 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6590 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5458 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4971 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54417 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36525 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13233 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26127 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12280 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28467 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26618 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7884 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7778 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3167 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14057 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23078 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2075 2
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 483 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1132 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18263 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3854 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8722 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1319 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12944 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 771 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2245 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Digital Legacy System - легаси-система - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 629 1
Data monetization - Монетизация данных 1983 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 359 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1173 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6546 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 899 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 502 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 140 1
Управляемость - Manageability 2322 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2387 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Кибербезопасность - RBAC - role-based access control - role-based security - ролевая модель контроля доступа 73 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 214 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 414 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1817 3
Цифровая экспертиза АО - FinAxio TMS 3 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2563 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 706 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 231 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3714 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Omni - криптовалюта 102 1
Docsvision СЭД - ECM-система 250 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 5 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 29 1
SAP BO - SAP BusinessObjects BI - Xcelsius 14 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 5 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 371 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 328 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 496 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 354 1
Custis AMS - Custis Access Management Solution 2 1
FreePik 1870 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 274 1
Adobe Buzzword 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
Linux OS 11612 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 741 1
1С:ERP Управление предприятием 856 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
НКТ - Р7-Офис 554 1
АйДи - Технологии управления - Documino 39 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 305 1
Ланит - DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Михалев Максим 16 3
Степанов Павел 39 2
Синьков Кирилл 73 2
Бусько Владимир 3 2
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Данильченко Олег 2 1
Татаренко Виталий 1 1
Марковский Артем 1 1
Глазков Александр 151 1
Ершов Павел 37 1
Королев Андрей 13 1
Мельник Иван 10 1
Реймер Денис 54 1
Кириченко Игорь 58 1
Сергиенко Дмитрий 35 1
Тарасов Александр 12 1
Пометун Андрей 1 1
Федоров Дмитрий 26 1
Сюняева Диана 3 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Ведехин Игорь 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 167475 9
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1247 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3358 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2617 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 1
Латвия - Латвийская Республика 837 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 569 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 96 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53842 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58151 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4061 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11856 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5540 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2117 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4709 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5819 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6207 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3607 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6624 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16222 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 341 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 376 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34058 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18283 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6603 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 982 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3520 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8538 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2565 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1407 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6649 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 538 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3897 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 708 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 670 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 751 1
МТР - Материально-технические ресурсы 71 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21872 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27502 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 62 1
Экономический эффект 1374 1
Gartner - Гартнер 3664 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
CNews AWARDS - награда 575 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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