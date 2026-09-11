Индексная книга (каталог) CNews*
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TMS Treasury Management System Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга АИС УКО Автоматизированная информационная система управления казначейскими операциями
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 9
TMS и организации, системы, технологии, персоны:
|Михалев Максим 16 3
|Степанов Павел 39 2
|Синьков Кирилл 73 2
|Бусько Владимир 3 2
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Данильченко Олег 2 1
|Татаренко Виталий 1 1
|Марковский Артем 1 1
|Глазков Александр 151 1
|Ершов Павел 37 1
|Королев Андрей 13 1
|Мельник Иван 10 1
|Реймер Денис 54 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Сергиенко Дмитрий 35 1
|Тарасов Александр 12 1
|Пометун Андрей 1 1
|Федоров Дмитрий 26 1
|Сюняева Диана 3 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Ведехин Игорь 42 1
|Gartner - Гартнер 3664 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.