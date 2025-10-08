Разделы

Ахметов Шамиль


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 НИУ ВШЭ переходит на «Навигатор BI» и Process Mining 1
09.10.2024 НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset 1
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Ахметов Шамиль и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 49 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
ГПБ - Газпромбанк 1151 1
Альфа-Банк 1842 1
Северсталь ПАО - Severstal 549 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 532 1
Абсолют Банк 240 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 214 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 68 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 314 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 524 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 115 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2216 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 499 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6719 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1311 1
Оцифровка - Digitization 4844 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11182 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4216 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5156 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7420 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5427 1
Infomaximum - Proceset Process mining 41 2
Примо РПА - Primo RPA 43 1
OpenAI - ChatGPT 475 1
Бочкин Александр 45 2
Голубинцев Алексей 5 1
Елманова Екатерина 1 1
Арсентьева Елена 1 1
Изыкова Анастасия 1 1
Шарипов Степан 5 1
Иванов Иван 24 1
Головина Анастасия 2 1
Свидунович Татьяна 6 1
Шалягин Андрей 3 1
Кочетов Илья 7 1
Поваляева Елизавета 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 311 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
Экономический эффект 1176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 1
Образование в России 2505 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6136 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 450 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 2
