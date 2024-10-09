НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset

Высшая Школа Экономики завершила проект по оцифровке и анализу процесса согласования счетов на оплату с помощью технологии Process Mining. В результате был определен потенциал ускорения процесса на 50%. В качестве инструмента выбрана система активной бизнес-аналитики Proceset российского вендора «Инфомаксимум».

НИУ ВШЭ – один из ведущих вузов России и признанный лидер цифровой трансформации в системе высшего образования, который не только готовит лучших специалистов, но и активно использует инновационные технологии в собственной деятельности.

Process Mining – технология для глубинного анализа бизнес-процессов на основе объективных данных из информационных систем. Процессная аналитика помогает не только увидеть «узкие места» и то, как выполняются бизнес‑процессы в реальной жизни, но и обеспечить их непрерывное совершенствование. Высшая Школа Экономики применила Process Mining для оцифровки и анализа процесса согласования счетов на оплату.

Длительное время обработки счетов – реальная боль отечественных вузов – приводит к задержкам платежей и ухудшению отношений с поставщиками и контрагентами. Поэтому целью проекта университет поставил оптимизацию процесса обработки счетов, направленную на сокращение времени от их поступления до оплаты, повышение прозрачности и минимизацию количества ошибок.

Для анализа в систему Proceset были загружены данные из трех информационных систем по 404 сотрудникам за 2023 г. С помощью Process Mining реализована оцифровка процесса, построена его карта и предложены рекомендации по оптимизации.

«Внедрение Process Mining в НИУ ВШЭ стало одним из первых в отечественных вузах и позволило оценить реальные возможности технологии для повышения эффективности подразделений университета, – рассказывает Шамиль Ахметов, проректор НИУ ВШЭ. – Благодаря Proceset, мы посмотрели на процесс согласования счетов на оплату максимально объективно. Потенциал его ускорения составляет 50%».

Процессная аналитика помогла ускорить 47% наиболее длительных согласований счетов на семь дней. Внедрение электронного документооборота позволит сократить процесс еще на один день. Также в ходе анализа было обнаружено нерациональное использование ресурсов сотрудников – обработка огромного количества счетов на незначительные суммы препятствовала согласованию более приоритетных и крупных платежей.

«Вместе с «Инфомаксимум» мы получили отличные результаты, которые позволят нам высвободить ресурсы для развития. Process Mining – это еще и инструмент роста инвестиционных возможностей. НИУ ВШЭ видит большой потенциал в использовании не только Process Mining, но и Task Mining от Proceset. Следующая цель – анализ всего бэк-офиса, а это более 3000 сотрудников». – дополняет Шамиль Ахметов.

«Достижение прозрачности процессов – важнейшая задача, которую можно решить с помощью Proceset, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум». – И это особенно актуально в сфере высшего образования. Использование технологий Process Mining и Task Mining в университетах открывает новые возможности для повышения операционной эффективности и качества образования».