Компания «Хоулмонт» представила xDbStream — инструмент для замены критически важных ERP-систем

Компания «Хоулмонт» выпустила на рынок xDbStream — решение для универсальной синхронизации между любыми базами данных. Оно позволяет проводить миграцию критически важных ERP-систем по методологии Parallel Running без остановки бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Хоулмонт».

Технологии xDbStream используются в «Хоулмонт» уже несколько лет и проверены опытом замены ERP в России и за рубежом. В данный момент с их помощью идет миграция системы в ООО «ГазПромТранс». Успешно выполнены проекты в крупных европейских компаниях из сфер перевозок, недвижимости и финансов. Сейчас решение официально вошло в пул продуктов «Хоулмонт» под названием xDbSteam и стало доступно партнерам компании.

Как происходит замена ERP по методологии Parallel Running

Parallel Running — методология замены ERP, при которой старая и новая система работают параллельно до запуска в промышленную эксплуатацию. Модули новой системы внедряются по готовности. Если какая-то операция в новой системе срабатывает некорректно, то ее можно выполнить в старой системе. Альтернативный подход — Большой Взрыв, когда ERP меняется одномоментно.

В каких случаях лучше использовать Parallel Running: речь идет о замене критически важной системы, которая должна быть доступна 24/7; трудно гарантировать, что частное техническое задание точно и полно опишет все функциональные требования; первые модули необходимо запустить в сжатые сроки, не дожидаясь готовности других компонентов.

В результате использования Parallel Running критически важные бизнес-процессы не останавливаются, бизнес не несет потери из-за простоев. Кроме того, управляемый и постепенный выход в эксплуатацию помогает оставаться в рамках бюджета и сроков.

Что такое xDbStream, и для чего он нужен

Главная задача при Parallel Running — синхронизация данных между системами в режиме реального времени. Для ее решения «Хоулмонт» разработала xDbStream. Этот инструмент обеспечивает 100% совместимость с любыми типами СУБД и автоматическое разрешение 95% конфликтов репликации.

Основные компоненты xDbStream

– Сервер для однонаправленной отложенной репликации между БД различного типа. Разработчики могут настраивать потоки репликации, вести мониторинг производительности, обнаруживать и разрешать конфликты репликации, синхронизировать часть данных в случае сбоя.

Различные способы поиска изменений: чтение журналов транзакций, сканирование по меткам времени, сравнение образов, обработка событий/триггеров.

Различные способы маппинга: простой SQL, мощные Groovy-скрипты, вызовы внешних сервисов для преобразования данных «на лету».

Различные подходы к репликации: репликация простых таблиц, сложных графов, M:N связей и т. д.

– Модуль мониторинга консистентности данных.

В режиме реального времени можно увидеть расхождения между старой и новой БД на основании правил и настроек пользователя. По сути, это независимый аудит качества данных в продуктовой среде. Этот модуль универсальный и может использоваться отдельно от сервера репликации.

Особенности xDbStream: ядро на Java-платформе Jmix; многопоточная обработка данных для обеспечения высокой скорости синхронизации БД; модульная отказоустойчивая архитектура; поддержка стандартных JDBC-драйверов для подключения к большинству современных и устаревших СУБД; кдобное администрирование и мониторинг; интуитивно понятный веб-интерфейс для создания, управления и мониторинга всех потоков репликации, очередей и конфликтов.