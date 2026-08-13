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Гурко Денис
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
|03.12.2018
|Гонишь в дверь, а они в окно! 1
|17.09.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|05.09.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|30.08.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|23.08.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|16.08.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|08.08.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|01.08.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|25.07.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
|17.07.2018
|ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
|05.07.2018
|Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
Публикаций - 12, упоминаний - 12
Гурко Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Петров Михаил 139 9
|Беляев Владислав 104 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Касимов Вячеслав 35 1
|Волков Никита 80 1
|Бобров Сергей 12 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Македонский Сергей 47 1
|Паныч Инга 7 1
|Хрипунов Павел 20 1
|Лысенко Юрий 33 1
|Акимов Евгений 39 1
|Шубин Иван 9 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 6 1
|Казарин Иван 26 1
|Демидов Сергей 129 1
|Палей Лев 58 1
|Натрусов Артем 314 1
|Шадаев Максут 1211 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Шипов Савва 102 1
|Филатов Андрей 117 1
|Алифанов Кирилл 85 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Лигачев Глеб 120 1
|Потапкин Михаил 26 1
|Калина Роман 62 1
|Тимченко Алексей 13 1
|Гимранов Ринат 126 1
|Паршин Константин 64 1
|Петров Сергей 61 1
|Ворошилов Павел 9 1
|Воронин Петр 37 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 9
|Эксперт ГК 26 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.