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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гурко Денис

СОБЫТИЯ


13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Гурко Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 128 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Quest Software 44 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Telegram Group 2947 1
Галактика - Корпорация 1545 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 10
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 110 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 9
РВК - Российская венчурная компания 571 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 9
Ингосстрах СПАО 479 9
Русагро Группа Компаний 381 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 141 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 80 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 96 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2432 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1207 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ак Барс Банк 283 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 155 1
Coca-Cola Company 261 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5671 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 51 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 11
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 553 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9933 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1658 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5871 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11822 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3588 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2318 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12964 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7612 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1848 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6505 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1434 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26336 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1254 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1404 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 209 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3322 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22682 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3034 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4882 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6491 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 650 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35067 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12262 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2635 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 788 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13973 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5651 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9372 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Microsoft Windows 16900 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
Google - Gmail 1022 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Гребельный Антон 21 9
Болотюк Дмитрий 16 9
Петров Михаил 139 9
Беляев Владислав 104 9
Шевченко Владимир 153 9
Тетерина Элла 13 9
Лоевский Илья 13 9
Осоченко Евгений 7 5
Касимов Вячеслав 35 1
Волков Никита 80 1
Бобров Сергей 12 1
Кузнецов Андрей 115 1
Македонский Сергей 47 1
Паныч Инга 7 1
Хрипунов Павел 20 1
Лысенко Юрий 33 1
Акимов Евгений 39 1
Шубин Иван 9 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 6 1
Казарин Иван 26 1
Демидов Сергей 129 1
Палей Лев 58 1
Натрусов Артем 314 1
Шадаев Максут 1211 1
Чаркин Евгений 317 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Шипов Савва 102 1
Филатов Андрей 117 1
Алифанов Кирилл 85 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
Лигачев Глеб 120 1
Потапкин Михаил 26 1
Калина Роман 62 1
Тимченко Алексей 13 1
Гимранов Ринат 126 1
Паршин Константин 64 1
Петров Сергей 61 1
Ворошилов Павел 9 1
Воронин Петр 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 10
Европа Восточная 3139 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 2
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Палестина - Сектор Газа 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 1
Азия - Азиатский регион 5924 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 535 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6603 10
Страхование - Страховой брокер - Insurance Broker 27 9
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2715 9
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 9
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 9
Черкизон - Черкизовский рынок 178 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 533 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1204 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях - Соглашение об облачном сотрудничестве США с другими странами 11 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 58 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18177 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7434 1
Айсберг - Eisberg 200 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1166 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1404 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4996 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3038 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 9
Эксперт ГК 26 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 10
Forrester Research 834 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2195 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1283 2
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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