nanoCAD GeoniCS 26.0 — новая версия российского ИТ-решения для изысканий, землеустройства и проектирования

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР, представляет версию nanoCAD GeoniCS 26.0 на платформе nanoCAD 26. В новой версии продукта добавлен новый востребованный функционал и устранены недочеты.Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

nanoCAD GeoniCS 26.0 – решение для автоматизации проектно-изыскательских работ в области землеустройства, изысканий и генплана, проектирования и моделирования инженерных коммуникаций и линейно-протяженных объектов.

Задачи, которые решает nanoCAD GeoniCS: создание, редактирование и анализ цифровых моделей рельефа; создание топографических планов; подготовка и создание генпланов объектов промышленно-гражданского строительства; выполнение расчетов, связанных с объемами земляных масс; проектирование внешних внутриплощадочных инженерных коммуникаций подземного и наземного типа; проектирование линейно-протяженных объектов с подготовкой плана, профиля и поперечных сечений; оформление инженерно-геологических разрезов и колонок; формирование выходных данных информационной модели поверхности и инженерных коммуникаций (BIM); формирование проектной документации.

Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана «Нанософт»: «В nanoCAD GeoniCS 26.0 Microsoft Access database engine обновлен до версии 2016, исправлен импорт профилей трассы в команде “Импорт из LandXML”, расширены возможности создания и редактирования инструмента генерации ведомостей».

Преимущества nanoCAD GeoniCS 26.0: согласованность данных обеспечивается за счет специализированного Менеджера проектов, который позволяет аккумулировать в одной точке чертежи, объекты, расчеты и данные по проекту; открытые базы данных: встроенные библиотеки условных топографических знаков, зеленых насаждений и малых архитектурных форм, инженерных коммуникаций и правил трассировки, которые пользователь может пополнять самостоятельно своими наработками; оформление по российским стандартам: продукт настроен под требования к оформлению, зафиксированные в российских нормативных документах, и располагает инструментами автоматического формирования выходной проектной документации; передача данных через IFC, что позволяет встроить информационные модели поверхности и инженерных коммуникаций, сформированные средствами nanoCAD GeoniCS, в комплексную информационную модель проектируемого объекта.

