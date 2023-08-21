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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI

«Бизнесавтоматика» выпустила обновление системы бизнес-аналитики Visary BI с расширенным рядом функциональных возможностей для анализа и визуализации данных.

В новой версии была реализована функция генерации сложных отчетов в фоновом режиме, которая позволяет системе запускать новые сеансы построения отчетов в процессе выполнения фонового задания. Также появилась возможность просматривать отчеты в процессе их формирования, что значительно сокращает время доступа к результатам.

Реализована поддержка респонсивного расположения диаграмм на аналитической панели: система предлагает оптимальное размещение виджетов на дашбордах. Добавлена возможность создания многоуровневых гистограмм в рамках одного виджета конструктора дашбордов, что расширяет возможности анализа данных.

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Цифровизация

Пользователям стал доступен графический инструмент для оперативного создания новых источников данных и настройки связей между объектами источника для кастомизированных SQL-запросов. Конструктор включает элементы перетаскивания и выбора объектов, настройку связей, а также цветовое кодирование и подсветку ошибок. Система также поддерживает экспорт отрендеренных отчетных форм в различные форматы: HTML, CSV, XML, PDF, MS Excel, MS Access, DBF, ODBC, Текст и др.

Также в новой версии был проведен рефакторинг дизайна и инструментария конструктора дашбордов и отчетов с учетом новых компонентов, паттернов и наборов инструментов, что обеспечивает более удобное использование системы.

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