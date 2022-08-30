Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем

Softline прекратила участие в своей украинской «дочке», списав из-за этого $2,87 млн. Всего за два последних года Softline списала $51,19 млн из отказа от контроля в семи ИТ-компаниях, большая часть из которых связана с ее основателем Игорем Боровиковым.

Softline спешно покинул Украину

ИТ-дистрибьютор Softline прекратил действие соглашения о покупке своего дочернего предприятия на Украине. Об этом говорится в материалах Softline. Решение об этом было принято 31 января 2022 г., менее чем за месяц до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Из-за ухода с Украины Softline списала $2,87 млн. Softline работал на Украине с 2002 г. В 2017 г. Softline и ее украинская «дочка» - «Софтлайн Групп Украина» - попали под санкции на Украине. Тогда же под санкции на Украине попали другие крупнейшие российские интернет- и ИТ-компании, включая «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «1С» и др.

Кроме того, одноименная украинская ИТ-компания Softline судилась с «дочкой» российской Softline из-за доменного имени softline.ua. В 2020 г. данный домен отошел украинской Softline. По данным украинских корпоративных реестров, сейчас «Софтлайн Групп Украина» принадлежит Анне Щербина-Каплий.

Softline прекратила участие в своей украинской «дочке», списав из-за этого $2,87 млн

Представители Softline к моменту публикации этого материала не ответили на вопросы CNews относительно подробностей своего ухода из Украины.

Как Softline отдает компании своему основателю

Всего за 2021-2022 финансовые годы (закончились 31 марта 2021 г. и 31 марта 2022 г.) Softline отказалась от контроля над семью ИТ-компанию. В результате этого компания списала $51,19 млн, в том числе $37,69 млн в 2022 финансовом году и $13,5 млн в 2021 финансовом году.

Соответствующие мероприятия были проведены в рамках подготовки к IPO (первичное размещение акций) Softline, которое было проведено в конце 2021 г. на Лондонской фондовой бирже. Большая часть компаний, из капитала которых вышел Softline, отошли основателю и основному акционеру компании Игорю Боровикову.

В частности, за номинальную стоимость была продана российская компания Softline Enterprise Solutions (ООО «Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс»). Ее купила компания Softline Direct (ООО «Софтлайн Директ»), полностью принадлежащая Игорю Боровикову. Из-за этой сделки Softline списал $16,8 млн.

Также по номинальной стоимости была продана кипрская логистическая компания Bolucom Holdings. Размер соответствующих списаний составил $11,7 млн. Ее покупателем стала принадлежащая Боровикову структура Softline Group.

Аналогичным образом по номинальной стоимости была продана датская компания Softline Management. Ее купила компания Colbury Finance, принадлежащая Боровикову через Softline Group. Из-за этой сделки Softline списал $6 млн.

Как Softline отдал своему основателю ЦИТС «Экспонента» и «Афлекс Дистрибьюшн»

Еще в трех ИТ-компаниях Softline принял решение о прекращении действия соглашений о покупке контроля над ними. В частности, так произошло с российской компанией ООО ЦИТС (Центр инженерных технологий и моделирования) «Экспонента» (ETMC Exponenta). Из-за этой сделки Softline совершил списания на сумму $10,9 млн.

Черные лебеди в ИБ: как поймать и к чему готовиться? Защита данных

ЦИТС «Экспонента» позиционирует себя как структура, созданная «для всестороннего содействия русскоязычным инженерам в освоении передовых инструментов и технологий разработки и отладки сложных технических систем, алгоритмов и инженерного анализа данных».

Согласно данным базы «Контур.Фокус», Softline напрямую не участвовала в капитале ООО ЦИТС «Экспонента». С 2016 г. Боровиков владел 70% долей в данной компании, ее гендиректору Никите Богославскому принадлежало 30%. В то же время Softline ряд активов оформляет на своих топ-менеджеров, имея опцион на их выкуп и возможность получать от них дивиденды. Теперь же Богославский является единоличным владельцем ЦИТС «Экспонента».

Также Softline прекратил действие соглашение о покупке контроля над российской компаний Skysoft Victory (ООО «Скайсофт Виктори»). Сумма списаний составила $1,7 млн. Формально Softline и не участвовала в капитале этой компании. Владельцем компании был и является ее гендиректор Сергей Игоревич Боровиков. Пресс-служба Softline подтвердила CNews, что это сын Игоря Боровикова.

Аналогичным образом, Softline отказалась от контроля еще над одной российской компанией – Aflex Distribution (ООО «Афлекс Дистрибьюшн»). Сумма соответствующих списаний составила $1 млн. Aflex Distibution является официальным представителем One Identity и Quet Software на территории России и стран Средней Азии. Компания поставляет продукты и решения для управления правами доступа, управления привилегированными пользователями, аудита и контроля изменений в инфраструктуре Microsoft, а также автоматизации и управления Active Directory.

Ипотека для ИТ-специалистов: что важно знать Поддержка ИТ-отрасли

С 2009 г. данная компания полностью принадлежала Игорю Боровикову. В 2019 г. она была передана ЗАО «Софтлайн Интернейшнл», учрежденной Боровиковым. В настоящее время Боровиков владеет ей через ООО «Софтлайн Директ».

Представители Softline заявили CNews, что в настоящее время компания находится в стадии разделении бизнеса., в связи с чем корпоративная структура приводится в соответствие с реальностями бизнеса группы и входящих в ее состав компаний. «Упомянутые компании не ведут активного бизнеса и поэтому выведены за периметр группы», - добавили в Softline.